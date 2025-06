O Ministro israelita da Defesa, Israel Katz, deu ordens ao exército para lançar ataques intensos na capital iraniana, Teerão, acusando o Irão de violar o cessar-fogo entre os dois arqui-inimigos.

“Dei instruções ao IDF (exército), em coordenação com o primeiro-ministro, para continuar a intensa atividade de ataque em Teerão para neutralizar os alvos do regime e as infra-estruturas terroristas em Teerão, na sequência da operação de ontem”, disse Katz numa declaração citada pelo jornal Yedioth Ahronoth.

Katz afirmou que ordenou os ataques “à luz da violação absoluta do cessar-fogo declarado pelo Presidente dos EUA pelo Irão e do lançamento de mísseis contra Israel”.

Esta medida surge pouco depois de o exército israelita ter informado o público de que era agora seguro sair dos abrigos.

O exército afirmou anteriormente que as sirenes de ataque aéreo soaram no norte de Israel na terça-feira após a deteção de um novo ataque de mísseis do Irão, horas depois de Donald Trump ter anunciado um cessar-fogo.

Irão rejeita as acusações

O Irão, no entanto, rejeita as alegações israelitas de que disparou mísseis contra Israel depois de ter concordado com um cessar-fogo, de acordo com a emissora IRIB e a agência de notícias ISNA.

A alegada violação ocorreu pouco depois de Israel ter anunciado que concordou com um cessar-fogo bilateral com o Irão, com base numa proposta feita por Trump.

Na segunda-feira, Trump disse que Israel e o Irão tinham concordado com um cessar-fogo “completo” e ‘total’, pondo fim à “Guerra dos 12 DIAS”, que começou com ataques israelitas a instalações nucleares iranianas e a vários outros locais em 13 de junho.

O Irão retaliou com ataques de mísseis. Mais tarde, os EUA bombardearam três instalações nucleares iranianas na madrugada de domingo, alegando que as tinham destruído completamente.

Em retaliação, o Irão disparou uma barragem de mísseis contra a base aérea militar americana de Al Udeid, no Catar, na segunda-feira à noite.

O cessar-fogo entrou em vigor às 04h00 GMT de terça-feira, tendo Trump instado ambas as partes a não o violarem.