Israel e o Hamas podem chegar a um acordo de cessar-fogo em Gaza e à libertação de reféns dentro de uma ou duas semanas, mas não se espera que tal acordo seja garantido num dia, disse uma alta autoridade israelita.

Em declarações durante a visita do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, a Washington, a autoridade israelita disse na quarta-feira que, se os dois lados concordarem com a proposta de cessar-fogo de 60 dias, Israel utilizará esse tempo para oferecer um cessar-fogo permanente que exigiria que o grupo de resistência palestiniano se desarmasse.

Se o Hamas recusar-se, “prosseguiremos” com a carnificina, disse a autoridade sob condição de anonimato.

As observações surgem no momento em que os EUA pressionam o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, a aceitar um acordo de cessar-fogo no enclave bloqueado.

Anteriormente, o principal líder da oposição israelita, Yair Lapid, criticou Netanyahu por invocar o chamado “Eixo Morag” no sul de Gaza como um obstáculo para alcançar uma trégua.

“Netanyahu está a colocar barreiras a um acordo”, disse Lapid numa entrevista radiofónica citada pela emissora pública KAN.

“Agora, de repente, o Eixo Morag tornou-se a nova pedra angular da nossa existência?”, acrescentou sarcasticamente.

Carnificina israelita

Desde 7 de outubro de 2023, Israel matou mais de 57.500 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças, na Faixa de Gaza sitiada.

Segundo a agência de notícias oficial palestiniana WAFA, cerca de 11.000 palestinianos estão enterrados sob os escombros das casas aniquiladas.

No entanto, os especialistas afirmam que o número real de mortos excede significativamente o que as autoridades palestinianas em Gaza comunicaram, estimando que poderá rondar os 200 mil.

Ao longo do genocídio, Israel reduziu a maior parte do enclave a ruínas e praticamente deslocou toda a sua população.

Além disso, bloqueou a entrada da tão necessária ajuda humanitária e só permitiu a entrada do controverso grupo de ajuda apoiado pelos EUA, que foi criado para contornar o trabalho de ajuda da ONU e foi condenado como uma “armadilha mortal”.