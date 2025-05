Os drones atacaram áreas controladas pelo exército no leste e no sul do Sudão pelo quinto dia consecutivo na quinta-feira, enquanto os militantes das Forças de Apoio Rápido (RSF) mantiveram os seus ataques em áreas anteriormente consideradas seguras, segundo uma fonte do exército.

Os ataques tiveram como alvo a principal base naval nos arredores de Port Sudan, a sede do governo, bem como depósitos de combustível na cidade de Kosti, no sul do país, disse a fonte, falando sob condição de anonimato.

“A milícia lançou outro ataque com drones contra a base naval de Flamingo, a norte de Porto Sudão”, disse a fonte à AFP sob condição de anonimato, referindo-se aos paramilitares da RSF, em guerra com o exército regular desde abril de 2023.

Foram ouvidas explosões na zona do porto após o ataque, acrescentou a fonte.

Porto Sudão, na costa do Mar Vermelho, era um porto seguro, que acolhia centenas de milhares de pessoas deslocadas e escritórios das Nações Unidas, até domingo, quando começaram os ataques de drones atribuídos às RSF.

O grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF) tem recorrido cada vez mais a drones desde que perdeu território, incluindo quase toda a cidade de Cartum, em março.

Impacto na ajuda humanitária

A cidade portuária é o principal ponto de entrada da ajuda humanitária no Sudão, e o chefe da ONU, António Guterres, advertiu que os ataques “ameaçam aumentar as necessidades humanitárias e complicar ainda mais as operações de ajuda no país”, disse o seu porta-voz Stephane Dujarric.

No sul, drones das RSF atingiram depósitos de combustível na cidade de Kosti, no estado do Nilo Branco, controlada pelo exército, provocando incêndios de grandes proporções, segundo uma fonte militar.

“A milícia atacou com três drones os depósitos de combustível que abastecem o estado, provocando incêndios”, disse a fonte à AFP sob condição de anonimato. Não houve relatos imediatos de vítimas.

As RSF não se pronunciaram sobre os ataques.

Guerra civil no Sudão

Mais de dois anos de guerra mataram dezenas de milhares de pessoas e deslocaram cerca de 13 milhões, segundo dados da ONU.

Os paramilitares intensificaram os ataques com drones a longa distância desde que perderam o controlo de quase toda a grande Cartum para o exército, em março.

O conflito, que começou como uma disputa pelo poder entre o chefe do exército Abdel Fattah al Burhan e o seu antigo adjunto, o comandante das RSF Mohamed Hamdan Daglo, transformou-se naquilo a que as Nações Unidas consideram ser a pior crise humanitária do mundo.

A guerra dividiu efectivamente o país em dois, com o exército a controlar o norte, o leste e o centro, enquanto as RSF dominam quase todo o Darfur, a oeste e partes do sul.