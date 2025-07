A China levantou parcialmente uma proibição geral de vários anos relativa às importações de frutos do mar do Japão, com efeitos imediatos, informaram as autoridades alfandegárias chinesas.

A Administração Geral das Alfândegas da China, num comunicado de domingo, afirmou que a decisão foi tomada depois de não terem sido detectadas quaisquer anomalias após a amostragem e monitorização internacional e independente chinesa de águas residuais descartadas a longo prazo.

No entanto, os produtos aquáticos provenientes de 10 prefeituras japonesas, incluindo Tóquio e Fukushima, continuarão a ser proibidos de entrar no país.

A proibição geral foi imposta depois de a Tokyo Electric Power Company (Tepco) ter começado a libertar no Oceano Pacífico, em agosto de 2023, águas residuais radioactivas tratadas provenientes da central nuclear de Fukushima Daiichi, que se encontrava em situação crítica.

A decisão de levantar parcialmente a proibição foi tomada depois de o Governo japonês ter prometido garantir a segurança e a qualidade dos produtos exportados para a China.

Para exportar para a China, os exportadores terão de apresentar um certificado do Governo japonês relativo a uma inspeção de materiais radioactivos.

O Japão afirmou que continuará a exortar a China a revogar a proibição para as 10 prefeituras, noticiou o The Japan Times.