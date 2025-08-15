A TRT capturou imagens aéreas exclusivas que revelam a escala da destruição em Gaza durante o brutal ataque militar israelita em andamento desde outubro de 2023.

O repórter Mucahit Aydemir e o operador de câmara Osman Eken documentaram cenas durante uma entrega aérea de ajuda humanitária da Jordânia, mostrando Gaza devastada além do reconhecimento, em consequência dos ataques israelitas por ar, terra e mar que já mataram dezenas de milhares e reduziu bairros inteiros a escombros.

Dados das autoridades de saúde locais indicam que, desde 7 de outubro de 2023, pelo menos 61.776 palestinianos foram mortos e outros 154.906 ficaram feridos em ataques israelitas. Outro milhares poderão estar soterrados sob os edifícios em ruínas.

O impacto humanitário foi agravado por um bloqueio de meses que limita severamente a entrada de alimentos, água, medicamentos e outros bens essenciais.

Agências de ajuda alertam para condições semelhantes à fome, com pelo menos 239 mortes por fome relatadas até agora, incluindo pelo menos 106 crianças.

Nas últimas 24 horas, cinco pessoas — quatro delas crianças — morreram de fome.