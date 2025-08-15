A TRT capturou imagens aéreas exclusivas que revelam a escala da destruição em Gaza durante o brutal ataque militar israelita em andamento desde outubro de 2023.
O repórter Mucahit Aydemir e o operador de câmara Osman Eken documentaram cenas durante uma entrega aérea de ajuda humanitária da Jordânia, mostrando Gaza devastada além do reconhecimento, em consequência dos ataques israelitas por ar, terra e mar que já mataram dezenas de milhares e reduziu bairros inteiros a escombros.
Dados das autoridades de saúde locais indicam que, desde 7 de outubro de 2023, pelo menos 61.776 palestinianos foram mortos e outros 154.906 ficaram feridos em ataques israelitas. Outro milhares poderão estar soterrados sob os edifícios em ruínas.
O impacto humanitário foi agravado por um bloqueio de meses que limita severamente a entrada de alimentos, água, medicamentos e outros bens essenciais.
Agências de ajuda alertam para condições semelhantes à fome, com pelo menos 239 mortes por fome relatadas até agora, incluindo pelo menos 106 crianças.
Nas últimas 24 horas, cinco pessoas — quatro delas crianças — morreram de fome.
De acordo com a ONU e grupos humanitários, 88% da infraestrutura de Gaza foi destruída.
A maioria dos 2,3 milhões de residentes do território — cerca de 2 milhões de pessoas — foi deslocada, muitos deles várias vezes. Famílias deslocadas estão abrigadas em escolas superlotadas ou tendas improvisadas, onde as condições sanitárias são precárias, a água potável é escassa e as doenças espalham-se rapidamente.
As forças israelitas também foram acusadas de atacar pontos de distribuição de ajuda e abrigos temporários. Desde o final de maio, os ataques a estes locais mataram pelo menos 1.881 pessoas e feriram quase 13.900 outras, segundo as autoridades palestinianas.
Organizações de direitos humanos e agências da ONU afirmaram repetidamente que o uso da fome e privação como armas de guerra é proibido pelo direito internacional.
Alertaram que a situação em Gaza é agora uma catástrofe humanitária em plena escala.