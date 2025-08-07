A investigação do Professor Alberto Ascherio, da Universidade de Harvard, está paralisada.
Recolhidas ao longo de duas décadas de milhões de soldados americanos, utilizando milhões de dólares provenientes de impostos, as amostras de sangue estão armazenadas em frigoríficos de nitrogénio líquido na Escola de Saúde Pública TH Chan da universidade.
Estas amostras são fundamentais para a sua investigação premiada, que procura uma cura para a esclerose múltipla e outras doenças neurodegenerativas.
Há meses que Ascherio está impossibilitado de trabalhar com as amostras porque perdeu 7 milhões de dólares em financiamento federal para pesquisa, uma consequência da disputa entre Harvard e o governo de Trump.
“É como se tivéssemos criado um telescópio de última geração para explorar o universo, e agora não temos dinheiro para inaugurá-lo”, disse Ascherio. “Construímos tudo e agora estamos prontos para usar para fazer novas descobertas que poderiam impactar milhões de pessoas no mundo, e: 'Acabou-se, cortámos os vossos fundos.'
Investigadores demitidos e ciência interrompida
A perda estimada de 2,6 mil milhões de dólares em financiamento federal em Harvard resultou na demissão de jovens investigadores por alguns dos cientistas mais famosos do mundo. Anos ou até décadas de pesquisa, desde o estudo sobre o vício em opioides até ao cancro, estão a ser cancelados.
Apesar das ações judiciais de Harvard contra o governo e das negociações de acordo entre as partes em conflito, os investigadores enfrentam a realidade de que parte de seu trabalho pode nunca ser retomada.
Os cortes de financiamento fazem parte de uma batalha que o governo Trump tem travado há meses contra algumas das principais universidades do país, incluindo Columbia, Brown e Northwestern.
O governo adotou uma postura particularmente agressiva contra Harvard, congelando o financiamento após a universidade mais antiga do país rejeitar uma série de exigências feitas por uma força-tarefa federal contra o antissemitismo.
O governo exigiu mudanças abrangentes em Harvard relacionadas com protestos no campus, questões académicas e admissões — medidas destinadas a abordar acusações de que a universidade se tornou num foco de liberalismo e tolerava assédio antissemita.
Investigação em risco, mesmo com vitória judicial
Harvard respondeu com uma ação judicial federal, acusando o governo de Trump de conduzir uma campanha de retaliação contra a universidade.
Na ação, a universidade detalhou as reformas que implementou para combater o antissemitismo, mas também prometeu não “abrir mão de sua independência ou renunciar aos seus direitos constitucionais.”
“Não se enganem: Harvard rejeita o antissemitismo e a discriminação em todas as suas formas e está ativamente a efetuar reformas estruturais para erradicar o antissemitismo no campus”, afirmou a universidade na sua ação legal.
“Mas, em vez de dialogar com Harvard sobre estes esforços em andamento, o governo anunciou um congelamento abrangente de financiamento para pesquisas médicas, científicas, tecnológicas e outras que não têm absolutamente nada a ver com antissemitismo.”
O governo Trump nega que os cortes tenham sido feitos como retaliação, afirmando que os subsídios estavam sob revisão mesmo antes das exigências serem enviadas em abril. Argumenta ainda que o governo tem ampla discricionariedade para cancelar contratos federais por razões de política.