A investigação do Professor Alberto Ascherio, da Universidade de Harvard, está paralisada.

Recolhidas ao longo de duas décadas de milhões de soldados americanos, utilizando milhões de dólares provenientes de impostos, as amostras de sangue estão armazenadas em frigoríficos de nitrogénio líquido na Escola de Saúde Pública TH Chan da universidade.

Estas amostras são fundamentais para a sua investigação premiada, que procura uma cura para a esclerose múltipla e outras doenças neurodegenerativas.

Há meses que Ascherio está impossibilitado de trabalhar com as amostras porque perdeu 7 milhões de dólares em financiamento federal para pesquisa, uma consequência da disputa entre Harvard e o governo de Trump.

“É como se tivéssemos criado um telescópio de última geração para explorar o universo, e agora não temos dinheiro para inaugurá-lo”, disse Ascherio. “Construímos tudo e agora estamos prontos para usar para fazer novas descobertas que poderiam impactar milhões de pessoas no mundo, e: 'Acabou-se, cortámos os vossos fundos.'

Investigadores demitidos e ciência interrompida

A perda estimada de 2,6 mil milhões de dólares em financiamento federal em Harvard resultou na demissão de jovens investigadores por alguns dos cientistas mais famosos do mundo. Anos ou até décadas de pesquisa, desde o estudo sobre o vício em opioides até ao cancro, estão a ser cancelados.

Apesar das ações judiciais de Harvard contra o governo e das negociações de acordo entre as partes em conflito, os investigadores enfrentam a realidade de que parte de seu trabalho pode nunca ser retomada.

Os cortes de financiamento fazem parte de uma batalha que o governo Trump tem travado há meses contra algumas das principais universidades do país, incluindo Columbia, Brown e Northwestern.