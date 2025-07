O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmou na quinta-feira que o seu país está pronto para abrir todos os grupos de negociação com a União Europeia durante a presidência dinamarquesa do Conselho da UE, apelando a uma resolução do veto húngaro, que está a dificultar o progresso da Ucrânia no sentido da adesão ao bloco.

Zelenskyy fez estas observações após uma reunião com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o Presidente do Conselho Europeu, António Costa, à margem da Conferência de Recuperação da Ucrânia, em Roma.

“Agradeci-lhes o novo pacote de apoio no valor de mais de 2 mil milhões de euros (2,3 mil milhões de dólares). A criação do Fundo Europeu para a Reconstrução da Ucrânia também é importante. Ajudará a atrair mais investimentos para a Ucrânia”, afirmou.

Acrescentou que a integração europeia da Ucrânia continua a ser uma prioridade máxima e sublinhou que “é necessário encontrar uma solução para ultrapassar o veto da Hungria”.

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, manifestou uma forte oposição à potencial adesão da Ucrânia à UE, alertando para o facto de que a integração de um país em guerra constituiria uma séria ameaça à estabilidade do bloco.

Zelenskyy manteve também reuniões bilaterais separadas com os líderes da Alemanha, Finlândia, Polónia e Bulgária.

Após as suas conversações com o Chanceler alemão, Friedrich Merz, Zelenskyy expressou a sua gratidão pelo apoio militar de Berlim, especialmente no que respeita aos sistemas de defesa aérea.

“Informei ao Friedrich sobre os últimos ataques russos e falei sobre os nossos drones interceptores, que já estão a abater dezenas de ‘Shaheds’ num único ataque”, disse no X.

Congratulou-se com a disponibilidade da Alemanha para ajudar a aumentar a produção de drones e sublinhou o seu papel influente no apoio à adesão da Ucrânia à UE.

“A Alemanha é precisamente o país que tem a influência e a autoridade para ajudar a desbloquear o nosso caminho para a UE”, disse.

Zelenskyy reuniu-se também com o primeiro-ministro finlandês Petteri Orpo e agradeceu-lhe pelo apoio consistente da Finlândia e a forte presença das empresas finlandesas no fórum de recuperação.

Enfatizou a urgência de aumentar a produção de drones na Ucrânia e as empresas conjuntas para combater os ataques de drones russo-iranianos.

Nas suas conversações com o Primeiro-Ministro búlgaro, Rosen Zhelyazkov, Zelenskyy afirmou que concordaram em aprofundar a cooperação no sector da energia, em especial no que se refere à segurança energética.

Agradeceu também à Bulgária por apoiar a Ucrânia na sua caminhada rumo à UE e na sua participação na “Coligação dos que querem”.

Zelenskyy reuniu-se ainda com o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, e agradeceu-lhe pela assistência da Polónia em matéria de defesa, a sua participação na conferência e a sua adesão ao Fundo Europeu.

Afirmou que a Ucrânia está interessada em cooperar com a Polónia no âmbito do programa SAFE e nos esforços conjuntos de fabrico de armas.

Salientou também a importância da Polónia como “centro logístico e de trânsito fundamental para a assistência internacional”.

No início do dia, Zelenskyy participou numa reunião da Coligação dos que querem, que incluiu 32 representantes de estados, governos e organizações.

Pela primeira vez, participaram responsáveis norte-americanos como o General Keith Kellogg e os Senadores Lindsey Graham e Richard Blumenthal.

“É importante que o formato da ‘Coligação dos que querem’ esteja a funcionar - a trabalhar para a segurança a longo prazo e para a proteção contra ataques russos neste momento”, disse Zelenskyy.