A governadora da Reserva Federal, Lisa Cook, processou a administração Trump para impedir a tentativa do Presidente de demiti-la, dando início a uma batalha jurídica sem precedentes que poderá testar a independência política do banco central dos EUA.

Nenhum Presidente tentou demitir um governador da Fed nos 112 anos de história da instituição até Donald Trump publicar uma carta na sua conta do Truth Social na segunda-feira à noite, declarando que Cook estava demitida.

Trump disse que o motivo foram as alegações de que ela cometeu fraude hipotecária em 2021, antes de ingressar no conselho da Fed.

Cook não foi acusada de nenhum crime. Especialistas jurídicos dizem que tal demissão normalmente exigiria o devido processo legal, dando a ela a chance de responder às alegações.

O Supremo Tribunal já sinalizou anteriormente que os presidentes não podem destituir funcionários da Fed por divergências políticas, mas podem fazê-lo “por justa causa”, normalmente má conduta ou negligência no cumprimento do dever.

Se a medida de Trump atende a esse requisito, provavelmente será decidido em tribunal.

Trump vs Fed

O Presidente atacou repetidamente o presidente da Fed, Jerome Powell, e outros decisores políticos por não reduzirem as taxas de juro mais rapidamente.