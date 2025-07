O Primeiro-Ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, reafirmou o empenho “inabalável” do seu país em reforçar a cooperação com a Türkiye em diversos domínios, incluindo o comércio, o investimento, a tecnologia e a defesa.

Durante uma reunião na quarta-feira com o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Türkiye, Hakan Fidan, e o Ministro da Defesa da Türkiye, Yasar Guler, em visita a Islamabad, Sharif sublinhou os laços fraternais de longa data entre o Paquistão e a Türkiye, que permanecem profundamente enraizados na história, cultura e respeito mútuo partilhados, segundo um comunicado do seu gabinete.

Sharif esteve acompanhado pelo vice-primeiro-ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros, Ishaq Dar, pelo chefe do exército, marechal de campo Asim Munir, pelo Ministro da Defesa, Khawaja Muhammad Asif, pelo conselheiro para a segurança nacional, tenente-general Muhammad Asim Malik, e por outros altos funcionários, segundo um comunicado do gabinete do primeiro-ministro.

O primeiro-ministro manifestou igualmente a sua satisfação com a trajetória “positiva” das relações bilaterais.

Recordando as suas interações com o Presidente Recep Tayyip Erdogan ao longo do ano, incluindo a mais recente reunião entre os dois líderes à margem da 17ª Cimeira da ECO, Sharif reafirmou a “firme” determinação de Islamabad em transformar as relações entre o Paquistão e a Türkiye numa parceria estratégica nos próximos dias.

Ao celebrar a convocação da reunião da Comissão Conjunta, copresidida por Dar e Fidan, Sharif manifestou a esperança de que as relações bilaterais entre os dois países alcancem um novo impulso, conduzindo ao reforço da cooperação em áreas multifacetadas.

Ao reiterar o compromisso de ambos os países em manter o apoio firme e inabalável aos interesses fundamentais de cada um, enfatizou a necessidade de uma coordenação mais estreita entre as duas partes num contexto regional e global em rápida evolução.

Sharif manifestou a sua profunda gratidão à nação e aos dirigentes turcos pelo seu apoio “firme” ao Paquistão durante as recentes hostilidades com a Índia.

Sublinhando a necessidade de esforços concertados de ambas as partes para aumentar o comércio bilateral de modo a atingir a meta mutuamente acordada de 5 mil milhões de dólares, Sharif salientou as políticas de Islamabad favoráveis aos investidores e convidou as empresas turcas a expandirem a sua presença no Paquistão em termos de investimento.

Convidou igualmente a parte turca a partilhar os seus conhecimentos para apoiar as reformas estruturais, o crescimento económico e os esforços de desenvolvimento do Paquistão.