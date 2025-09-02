Uma forte explosão abalou o distrito de Bannu, na província paquistanesa de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do país, na madrugada de terça-feira, depois de um bombista suicida ter lançado um veículo carregado de explosivos contra o portão da sede local da Polícia de Fronteiras, segundo a polícia.

A explosão foi seguida de um intenso tiroteio e de várias explosões, quando os militantes terão entrado nas instalações de segurança, segundo um agente da polícia local.

Segundo o agente, as forças de segurança isolaram a zona e continua a decorrer uma operação contra os militantes.

Um residente disse que partes do veículo foram vistas espalhadas ao longo da estrada de Kohat.