MUNDO
Bombista suicida ataca instalação de segurança no noroeste do Paquistão
Segundo a polícia, três agentes da polícia ficaram feridos e alguns militantes terão sido mortos.
Ataque suicida contra instalação de segurança no noroeste do Paquistão. / AA
2 de setembro de 2025

Uma forte explosão abalou o distrito de Bannu, na província paquistanesa de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do país, na madrugada de terça-feira, depois de um bombista suicida ter lançado um veículo carregado de explosivos contra o portão da sede local da Polícia de Fronteiras, segundo a polícia.

A explosão foi seguida de um intenso tiroteio e de várias explosões, quando os militantes terão entrado nas instalações de segurança, segundo um agente da polícia local.

Segundo o agente, as forças de segurança isolaram a zona e continua a decorrer uma operação contra os militantes.

Um residente disse que partes do veículo foram vistas espalhadas ao longo da estrada de Kohat.

De acordo com a polícia, três agentes ficaram feridos até ao momento, enquanto alguns militantes terão sido mortos.

A polícia isolou a área em torno do quartel-general da polícia e foi pedido aos residentes que permanecessem em casa até à conclusão da operação.

