O Primeiro-Ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, inaugurou nesta terça-feira a Grande Barragem do Renascimento Etíope (GERD), um projeto hidroelétrico de 4,5 mil milhões de dólares, considerado o maior de África. A cerimónia contou com a presença de líderes regionais e dignitários estrangeiros.

Lançado em 2011 sob o governo do falecido Primeiro-Ministro Meles Zenawi, o projeto do Nilo Azul foi projetado para gerar 5.150 megawatts de eletricidade, aliviando a escassez crónica de energia e ampliando as exportações. Financiada integralmente com recursos locais, a barragem tem sido motivo de preocupação para o Egito e o Sudão, que temem impactos na sua segurança hídrica.

A Etiópia defende que a barragem é um símbolo de unidade nacional e um passo em direção à cooperação regional, trazendo benefícios significativos também para os países a jusante. Para os etíopes, a GERD é um projeto de escala histórica e um raro símbolo de união num país marcado por conflitos internos.

Com 145 metros de altura e quase dois quilómetros de extensão sobre o Nilo Azul, próximo à fronteira com o Sudão, a megaconstrução de 4,5 mil milhões de dólares foi projetada para armazenar 74 mil milhões de metros cúbicos de água e gerar 5.000 megawatts de eletricidade — mais que o dobro da capacidade atual da Etiópia.

‘Ascensão geopolítica’

As festividades começaram na noite de segunda-feira com um espetáculo de lanternas, lasers e drones que escreveram slogans como "ascensão geopolítica" e "um salto para o futuro", assistido pelo Primeiro-Ministro Abiy Ahmed, que fez do projeto um pilar do seu governo. Segundo dados do Banco Mundial, cerca de 45% dos 130 milhões de habitantes da Etiópia não têm acesso à eletricidade, e apagões frequentes em Adis Abeba obrigam empresas e residências a depender de geradores.