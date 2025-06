O Ministério da Defesa Nacional turco declarou na quinta-feira que não se registou um aumento das passagens ilegais das fronteiras na sequência dos confrontos entre Israel e o Irão.

As Forças Armadas turcas continuarão a tomar todas as medidas de segurança necessárias de forma proactiva contra possíveis movimentos migratórios, afirmou o porta-voz do ministério, Zeki Akturk.

Só na semana passada, cinco terroristas do PKK que fugiam de esconderijos no norte do Iraque e da Síria renderam-se, disse Akturk aos jornalistas durante uma conferência de imprensa na capital, Ancara.

Acrescentou que um grande número de armas, munições e diversos materiais foram apreendidos em grutas, abrigos e esconderijos de terroristas na operação Claw-Lock e noutras zonas operacionais, tornando-os inutilizáveis.

Akturk declarou que as Forças Armadas turcas prosseguem as suas operações, buscas e varreduras e actividades de segurança nas fronteiras para garantir a paz, a segurança e a estabilidade do país.

Os terroristas do PKK escondem-se frequentemente no norte do Iraque, perto da fronteira turca, para planear ataques em território turco.

Nos últimos anos, a Türkiye tem sido bem sucedida na derrota do PKK terrorista, tanto a nível interno como externo, com um número crescente de membros do PKK a abandonarem o grupo terrorista e a renderem-se às forças turcas. Esses desertores poderiam beneficiar da lei penal da Türkiye.

Nos seus quase 40 anos de campanha terrorista contra a Türkiye, o PKK - incluído na lista de organizações terroristas da Türkiye, dos EUA e da UE - foi responsável pela morte de mais de 40.000 pessoas, incluindo mulheres, crianças e bebés.

Israel conduz a região ao caos

“Numa altura em que se intensificam as conversações sobre o programa nuclear iraniano, Israel lançou um ataque ilegal contra o nosso vizinho Irão, pondo mais uma vez em risco a estabilidade e a paz na região”, afirmou Akturk.

Condenando os ataques israelitas contra o Irão, Akturk referiu que o desrespeito do direito internacional por parte de Israel nos seus recentes ataques a Gaza, ao Líbano e agora ao Irão revela claramente a sua intenção de fazer escalar os conflitos.

O Presidente do Parlamento Europeu afirmou que a atitude agressiva de Israel, que não conhece fronteiras, está a conduzir a região ao caos e que deve pôr imediatamente termo aos seus ataques, causando uma grave instabilidade na região vizinha.

“Israel tem de cessar imediatamente a retórica e os ataques que possam agravar o conflito”, afirmaram fontes do Ministério da Defesa Nacional turco, referindo-se ao atual conflito entre Israel e o Irão.

As fontes afirmaram que os relatos de jactos israelitas que violaram o espaço aéreo turco durante o primeiro dia dos ataques aéreos contra o Irão são inexactos, sublinhando que, desde o início, todos os movimentos aéreos foram controlados de perto.

Perante a possibilidade de uma potencial violação do espaço aéreo por parte dos jactos israelitas, os aviões de alerta descolaram e iniciaram missões de patrulha aérea no espaço aéreo turco, acrescentaram as fontes.

As fontes sublinharam que, com o início dos ataques aéreos de Israel, as medidas para proteger “o nosso espaço aéreo e as nossas fronteiras foram intensificadas”.

“As políticas agressivas de Israel em relação a Gaza, ao Líbano, à Síria e ao Irão desestabilizam ainda mais os equilíbrios já frágeis na região”, acrescentaram as fontes.

As Forças Armadas turcas, um dos exércitos mais modernos, respeitados e poderosos do mundo, continuam determinadas e capazes de defender o país e o seu povo, agora e no futuro, acrescentaram as fontes.

Defesa aérea da Türkiye

As fontes do ministério afirmaram que estão a ser envidados esforços para manter a defesa aérea e antimísseis da Türkiye como um sistema multifacetado e abrangente.

Para além dos radares e sistemas de defesa aérea nacionais, prossegue o trabalho de reforço das capacidades de comando e controlo. Estão a ser tomadas medidas para garantir que as unidades de defesa aérea e os sistemas de armamento se mantenham ao mais alto nível de prontidão, acrescentaram as fontes.

Afirmando que as Forças Armadas turcas estão de serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana, com tecnologia e pessoal de alto nível para proteger as fronteiras da Türkiye, as fontes sublinharam que não existe qualquer movimento migratório descontrolado, que as alegações são desinformação e que não existem dados ou confirmação oficial de qualquer migração em massa para o país.

A capacidade da Türkiye para garantir a segurança das fronteiras e responder a potenciais crises humanitárias é mantida ao mais alto nível em coordenação com as instituições estatais competentes, sublinharam as fontes do ministério.

“A Türkiye actua de forma controlada e ordenada como um país que apoia a estabilidade regional e cumpre as suas responsabilidades humanitárias”, acrescentaram as fontes.