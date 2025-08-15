O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que gostaria que os jornalistas tivessem permissão para entrar na Faixa de Gaza a fim de testemunhar e relatar as condições humanitárias.
Israel tem impedido a entrada dos media internacionais em Gaza desde o início do conflito em outubro de 2023.
"Eu gostaria que isso acontecesse. Claro", disse Trump a repórteres na Sala Oval na quinta-feira.
"Não me importava nada que os jornalistas fossem. E é uma posição muito perigosa, como sabem, para quem é jornalista, mas gostaria de o ver".
Os comentários de Trump surgem dias após mais de 100 jornalistas, fotógrafos e correspondentes de guerra de todo o mundo assinarem uma petição a exigir o acesso "imediato e sem restrições" aos jornalistas estrangeiros para que possam cobrir de forma independente os acontecimentos em Gaza.
A petição, parte da iniciativa "Direito de Reportar" fundada pelo premiado fotógrafo de guerra Andre Liohn, que foi assinada por figuras proeminentes de canais de notícias globais, incluindo Alex Crawford (Sky News), Mehdi Hasan, Christiane Amanpour (CNN), Clarissa Ward e o famoso fotógrafo de guerra Don McCullin.
Os signatários pediram a Israel que permita a entrada de jornalistas estrangeiros em Gaza para reportarem de forma livre e transparente, afirmando que a proibição de entrada dos media nternacionais desde o início da guerra é "uma violação flagrante do direito do público à informação".
Os grupos de defesa da liberdade de imprensa e as organizações humanitárias têm instado repetidamente Israel a levantar as restrições, alertando para o facto de a ausência de informação independente a partir de Gaza ter deixado o público mundial dependente de narrativas limitadas e aprovadas pelos militares e do trabalho de um pequeno número de jornalistas locais, muitos dos quais foram mortos no conflito.