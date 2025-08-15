O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que gostaria que os jornalistas tivessem permissão para entrar na Faixa de Gaza a fim de testemunhar e relatar as condições humanitárias.

Israel tem impedido a entrada dos media internacionais em Gaza desde o início do conflito em outubro de 2023.

"Eu gostaria que isso acontecesse. Claro", disse Trump a repórteres na Sala Oval na quinta-feira.

"Não me importava nada que os jornalistas fossem. E é uma posição muito perigosa, como sabem, para quem é jornalista, mas gostaria de o ver".

Os comentários de Trump surgem dias após mais de 100 jornalistas, fotógrafos e correspondentes de guerra de todo o mundo assinarem uma petição a exigir o acesso "imediato e sem restrições" aos jornalistas estrangeiros para que possam cobrir de forma independente os acontecimentos em Gaza.