Na sexta-feira, o Irão reiterou a sua posição de autodefesa com declarações consecutivas do Primeiro-Ministro e do Ministro dos Negócios Estrangeiros, insistindo que as negociações de cessar-fogo só podem prosseguir quando Israel parar a sua agressão não provocada.

Contrariamente às informações divulgadas pelos meios de comunicação social, segundo as quais Teerão recorreu a canais secretos para se aproximar de Washington com o objetivo de pôr imediatamente termo às hostilidades, o Presidente iraniano Masoud Pezeshkian afirmou que a única forma de pôr termo à atual guerra é Israel cessar incondicionalmente os ataques aéreos.

“Sempre procurámos a paz e a estabilidade”, declarou Pezeshkian numa declaração, segundo os meios de comunicação social iranianos.

Ele observou que “nas circunstâncias actuais, a paz duradoura só será possível se o inimigo sionista cessar as suas hostilidades e fornecer garantias firmes para acabar com as suas provocações terroristas”.

Pezeshkian advertiu que “se tal não acontecer, o Irão dará uma resposta muito mais vigorosa e desagradável”.

As autoridades israelitas advertiram que Telavive poderá em breve ter dificuldade em intercetar os mísseis iranianos. Nos últimos dias, o Irão utilizou mísseis mais sofisticados e potentes, enquanto a taxa de interceção de Israel diminuiu.

Por outro lado, o Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, afirmou na sexta-feira que Teerão recebeu várias mensagens “sérias” dos EUA a solicitar negociações, mas que o Irão não tem “nada a dizer” a Washington devido ao seu papel de “parceiro nos crimes” cometidos ao lado de Israel.

“Não temos negociações com ninguém sobre o nosso programa de mísseis”, disse Araghchi numa entrevista televisiva. “Nenhuma mente racional aceitaria entrar em conversações sobre as suas próprias capacidades de defesa”.

Araghchi sublinhou que, enquanto os ataques israelitas continuarem, “não haverá conversações com ninguém”.

Araghchi acrescentou que o Irão prosseguirá as conversações com os partidos europeus, referindo que está prevista uma reunião em Genebra.

Araghchi deverá manter conversações com os Ministros dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, França e Alemanha, juntamente com o chefe da política externa da UE, Kaja Kallas, em Genebra, na sexta-feira, de acordo com a agência noticiosa estatal IRNA.

O ministro reiterou que o programa de mísseis do Irão é “excecional, defensivo e precisamente direcionado”, e afirmou que os ataques iranianos são concebidos com estrita adesão às normas éticas e internacionais.

“As nossas forças armadas visam apenas centros militares e económicos, nunca zonas residenciais, hospitais ou edifícios civis”, afirmou.

As hostilidades eclodiram na sexta-feira passada, quando Israel lançou ataques aéreos em vários locais do Irão, incluindo instalações militares e nucleares, o que levou Teerão a lançar ataques de retaliação.

As autoridades israelitas afirmaram que, desde então, pelo menos 25 pessoas morreram e centenas ficaram feridas em ataques com mísseis iranianos.

Entretanto, no Irão, 639 pessoas foram mortas e mais de 1.300 ficaram feridas nos ataques israelitas, segundo a imprensa iraniana.