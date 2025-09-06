O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, avisou que quaisquer tropas estrangeiras enviadas para a Ucrânia seriam consideradas alvos legítimos por Moscovo, mas insistiu que essas forças deixariam de ser necessárias se fosse assinado um acordo de paz.

No Fórum Económico Oriental, em Vladivostok, na sexta-feira, Putin comentou a reunião de Paris, na quinta-feira, da chamada “coligação dos dispostos”, um grupo de países que presta apoio militar a Kiev e se compromete a enviar tropas após um cessar-fogo.

“Relativamente a possíveis contingentes militares na Ucrânia - se aparecerem hoje na Ucrânia, serão um alvo legítimo para os militares russos”, disse Putin.

“Se forem alcançados acordos que conduzam a uma paz duradoura, então não vejo qualquer razão para a sua presença em território ucraniano. É só isso. Porque se esses acordos forem alcançados, ninguém duvida que a Rússia os cumprirá na íntegra”, afirmou.

Planos de garantias de segurança liderados pela UE

As observações foram feitas depois de o Presidente da França, Emmanuel Macron, ter anunciado que 26 países comprometeram-se a dar garantias de segurança à Ucrânia no pós-guerra, o que poderá incluir uma força internacional em terra, no mar e no ar.

A Rússia tem citado repetidamente a perspectiva de expansão da NATO - e as ambições de Kiev de aderir à aliança - como uma das justificações para a sua invasão total na Ucrânia em fevereiro de 2022.

Putin sugeriu que qualquer presença militar estrangeira seria desnecessária se a paz fosse alcançada.