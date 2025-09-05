POLÍTICA
Trump diz que falará com Putin em breve, enquanto a Rússia ataca Kharkiv, na Ucrânia
Presidente dos EUA sinaliza novas negociações com o Kremlin, enquanto ataques em Kharkiv e Chernigiv matam civis e trabalhadores humanitários.
Trump anteriormente alertou a Rússia sobre sanções adicionais caso não termine a guerra na Ucrânia. / AP
5 de setembro de 2025

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que irá falar com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, em breve, após o seu anterior encontro com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e com os líderes europeus.

“Sim, vou falar”, disse Trump a um jornalista que lhe perguntou se tencionava falar com o líder do Kremlin, enquanto participava num jantar na Casa Branca com executivos tecnológicos norte-americanos.

Os comentários surgiram no momento em que a Rússia efectuou novos ataques na Ucrânia. Na região de Kharkiv, três pessoas foram mortas na noite de quinta-feira quando as forças russas atacaram a aldeia de Khotymlia com drones, de acordo com o governador regional Oleg Synegubov.

“Dois homens e uma mulher foram mortos e outros dois ficaram feridos”, disse, acrescentando que algumas vítimas eram trabalhadores da reparação de estradas.

No mesmo dia, dois membros do pessoal do Conselho Dinamarquês para os Refugiados foram mortos na região de Chernigiv, no norte da Ucrânia, quando um foguete russo atingiu uma área que estava a ser limpa de minas.

As autoridades locais afirmaram que as vítimas eram trabalhadores humanitários, enquanto o Ministério da Defesa da Rússia negou a alegação, insistindo que o míssil tinha como alvo um local de lançamento de um drone de longo alcance.

Os alertas aéreos permaneceram activos durante a manhã de sexta-feira nas regiões de Kharkiv, Chernigiv, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk e Sumy.

Os ataques ocorreram no meio de esforços renovados dos líderes europeus para pressionar Putin a prosseguir um cessar-fogo ou um acordo de paz.

Mais de duas dúzias de países comprometeram-se na quinta-feira a contribuir com tropas para uma futura “força de segurança” que seria enviada para a Ucrânia após um eventual acordo de paz, com o objectivo de dissuadir novas agressões russas.

No entanto, cresce a preocupação de que Moscovo tenha pouco interesse nas negociações. Durante uma visita a Pequim, esta semana, Putin deu a entender que a Rússia continuaria a lutar se não fossem alcançados termos de paz aceitáveis.

A guerra na Ucrânia entrou no seu terceiro ano, com dezenas de milhares de mortos e milhões de deslocados.

Enquanto os líderes ocidentais continuam a insistir numa solução, os últimos ataques sublinharam a intensidade do conflito.

