O Kremlin afirmou na sexta-feira que os contingentes militares estrangeiros não podem dar garantias de segurança à Ucrânia, insistindo que ainda é necessário um trabalho de base substancial antes de quaisquer conversações de alto nível entre Moscovo e Kiev sobre o fim da guerra.
Os comentários surgiram um dia depois de 26 países se terem comprometido a oferecer garantias de segurança pós-guerra à Ucrânia, que incluem a perspectiva de forças internacionais a operar em terra, no mar e no ar.
“As garantias de segurança da Ucrânia podem ser asseguradas e fornecidas por contingentes militares estrangeiros, especialmente europeus e norte-americanos? Definitivamente não”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, à agência noticiosa estatal RIA, durante o Fórum Económico Oriental em Vladivostok.
“Isto não pode servir como uma garantia de segurança para a Ucrânia que seja aceitável para o nosso país”, afirmou.
Medidas de segurança para pôr fim à guerra
Apesar das tentativas do Presidente dos EUA, Donald Trump, de mediar um acordo, há poucos indícios de que a guerra - agora em seu terceiro ano após a ofensiva da Rússia em fevereiro de 2022 - esteja perto de uma resolução.
Peskov disse que todas as garantias de segurança necessárias para a Ucrânia já estão contidas no quadro das conversações de paz realizadas em Istambul em 2022. Essa proposta previa que a Ucrânia abandonasse as ambições de adesão à NATO e adoptasse um estatuto neutro e não nuclear, em troca de garantias de segurança dos EUA, Rússia, China, Reino Unido e França.
Acrescentou que Moscovo está satisfeito com o actual nível de representação nas conversações com Kiev.
“Antes de nos reunirmos a um nível elevado ou de topo, é necessário realizar um enorme volume de trabalho para resolver questões menores, pequenas questões técnicas, que no seu conjunto constituem todo o processo de acordo”, disse Peskov.
Combatentes norte-coreanos
Peskov também abordou as especulações sobre o envolvimento da Coreia do Norte, esclarecendo que as tropas norte-coreanas não estão a ser destacadas para a Ucrânia, mas apenas estacionadas em território russo.
Na quarta-feira, o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, agradeceu a Kim Jong-un pela coragem dos soldados norte-coreanos na luta contra as forças ucranianas.
“Por sua iniciativa, como é sabido, as suas forças especiais participaram na libertação da região de Kursk”, disse Putin a Kim durante uma reunião na China.
“Os vossos soldados lutaram de forma corajosa e heróica.”
As tropas norte-coreanas ajudaram a Rússia no início deste ano a expulsar as forças ucranianas da região ocidental de Kursk.