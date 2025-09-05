O Kremlin afirmou na sexta-feira que os contingentes militares estrangeiros não podem dar garantias de segurança à Ucrânia, insistindo que ainda é necessário um trabalho de base substancial antes de quaisquer conversações de alto nível entre Moscovo e Kiev sobre o fim da guerra.

Os comentários surgiram um dia depois de 26 países se terem comprometido a oferecer garantias de segurança pós-guerra à Ucrânia, que incluem a perspectiva de forças internacionais a operar em terra, no mar e no ar.

“As garantias de segurança da Ucrânia podem ser asseguradas e fornecidas por contingentes militares estrangeiros, especialmente europeus e norte-americanos? Definitivamente não”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, à agência noticiosa estatal RIA, durante o Fórum Económico Oriental em Vladivostok.

“Isto não pode servir como uma garantia de segurança para a Ucrânia que seja aceitável para o nosso país”, afirmou.

Medidas de segurança para pôr fim à guerra

Apesar das tentativas do Presidente dos EUA, Donald Trump, de mediar um acordo, há poucos indícios de que a guerra - agora em seu terceiro ano após a ofensiva da Rússia em fevereiro de 2022 - esteja perto de uma resolução.

Peskov disse que todas as garantias de segurança necessárias para a Ucrânia já estão contidas no quadro das conversações de paz realizadas em Istambul em 2022. Essa proposta previa que a Ucrânia abandonasse as ambições de adesão à NATO e adoptasse um estatuto neutro e não nuclear, em troca de garantias de segurança dos EUA, Rússia, China, Reino Unido e França.

Acrescentou que Moscovo está satisfeito com o actual nível de representação nas conversações com Kiev.