A Casa Branca contestou relatórios dos meios de comunicação norte-americanos que indicam que o recente bombardeamento liderado pelos EUA às instalações nucleares iranianas causou apenas danos limitados, atrasando as capacidades nucleares de Teerão numa questão de meses.

Citando uma avaliação preliminar classificada da Agência de Informações de Defesa (DIA) na terça-feira, tanto a CNN como o The New York Times reportaram que os ataques selaram as entradas de pelo menos duas grandes instalações nucleares, mas não derrubaram as suas secções subterrâneas fortificadas.

As primeiras conclusões indicam que o programa nuclear do Irão foi provavelmente atrasado em menos de seis meses — um resultado que parece contradizer a declaração pública do Presidente dos EUA, Donald Trump, de que os ataques tinham "obliterado" as instalações.

Antes dos ataques, as agências de informações dos EUA tinham dito que o Irão poderia potencialmente desenvolver um dispositivo nuclear básico em cerca de três meses se decidisse acelerar o seu programa.

Após os ataques, a avaliação da DIA alegadamente concluiu que esse cronograma pode ter sido adiado apenas ligeiramente.

Tentativa de 'rebaixar' Trump

"Esta alegada 'avaliação' está completamente errada", disse Karoline Leavitt, a Porta-voz da Casa Branca.

“Foi classificada como ‘ultra-secreta’, mas mesmo assim foi divulgada à CNN por um anónimo, um perdedor de baixo nível na comunidade dos serviços secretos.”

Leavitt acrescentou que a divulgação foi "uma tentativa clara de rebaixar o Presidente Trump e desacreditar os corajosos pilotos de caça que conduziram uma missão perfeitamente executada para obliterar o programa nuclear do Irão".

Ela insistiu que "toda a gente sabe o que acontece quando se lançam 14 bombas de 30.000 lb (13.600 kg) perfeitamente nos seus alvos: obliteração total".

No entanto, funcionários familiarizados com a avaliação dos EUA, disseram ao The New York Times que grande parte das reserva de urânio enriquecido do Irão tinha sido movido antes dos ataques, limitando o impacto da operação.

Parte desse material pode ter sido realocado para locais não divulgados em todo o país, disseram.

Os ataques também visaram Fordow, uma instalação profundamente enterrada protegida dentro de uma montanha, danificando os seus sistemas elétricos.

Irão mantém capacidade 'considerável'

Mas os funcionários disseram que ainda não é claro quanto tempo levará para o Irão aceder e reparar a instalação.

O Congresso estava agendado para ser informado sobre o relatório da DIA na terça-feira, mas a sessão foi adiada.

Os legisladores esperam agora ser informados na quinta-feira.

A atual avaliação de agência de informações dos EUA ainda é considerada preliminar, e são esperadas avaliações adicionais nas próximas semanas.

O Irão mantém "capacidade considerável de tática" para visar forças dos EUA, apesar de estar estrategicamente enfraquecido desde 7 de outubro, disse aos senadores na terça-feira um alto nomeado militar dos EUA.

O Vice-Almirante da Marinha Charles Cooper II, nomeado para liderar o Comando Central dos EUA (CENTCOM), alertou que o Irão ainda representa ameaças severas às tropas americanas em todo o mundo durante a sua audiência de confirmação no Comité dos Serviços Armados do Senado.

"Possuem capacidade considerável de tática, um elemento da qual vimos ontem", disse Cooper, referindo-se aos ataques de retaliação do Irão à Base Aérea Al Udeid dos EUA no Catar.