O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Türkiye, Hakan Fidan, apelou aos EUA para estarem mais bem informados sobre os ataques de Israel a Gaza e os riscos da guerra em curso.

“Até agora, a continuação do atual genocídio tem sido possível graças ao apoio dos EUA, em particular devido às políticas iniciadas durante o mandato de Biden (antigo Presidente dos EUA Joe Biden). (Presidente dos EUA) Donald Trump, durante o seu mandato, contribuiu para o estabelecimento de um cessar-fogo através dos seus esforços.”

“A nossa expetativa agora é que, enquanto ele estiver no cargo presidencial, também sejam tomadas medidas para alcançar uma paz duradoura. Todos os círculos diplomáticos concordam com este ponto: a nova administração nos EUA precisa de estar mais bem informada, e os riscos desta guerra em curso precisam de ser explicados mais detalhadamente”, disse Fidan no domingo.

Fidan afirmou que todos têm “objecções de diferentes graus” ao reagir ao genocídio de Israel na Palestina.

Salientando que enquanto uns manifestam as suas objecções abertamente, outros manifestam-nas à porta fechada, sublinhou que, numa votação da ONU, 156 países votaram contra Israel.

Salientando que a questão principal é a incapacidade de pôr fim a um problema sobre o qual quase todo o mundo está de acordo, acrescentou: “É precisamente aqui que a crise de legitimidade e a crise sistémica que o mundo enfrenta se tornam evidentes”.

Fidan disse que estão em curso esforços para tomar várias medidas contra Israel, "mas, no final do dia, enquanto o apoio da Europa e dos EUA — onde está concentrado maior capital e poder político — continuar, é evidente que este crime contra a humanidade, este genocídio, não chegará ao fim".

Afirmou que esta situação irá gerar custos no sistema internacional, não só a curto prazo, mas também a médio e longo prazo, sob diferentes formas.

“O trabalho sobre esta questão continua. Mas a sensibilidade em relação a Gaza não deve de forma alguma desaparecer”, disse.

Sobre se a Türkiye poderia tomar medidas mais eficazes para impedir os ataques de Israel a Gaza, Fidan sublinhou que "desde o início, a Türkiye tomou todas as medidas dentro da sua esfera de influência".

“Na frente bilateral, tomámos todas as medidas - desde a retirada do embaixador até ao corte das relações comerciais. Na frente multilateral, em especial no âmbito da Organização de Cooperação Islâmica (OCI), do D-8, das plataformas da UE e da Liga Árabe, estamos a envidar esforços sérios sobre o que pode ser feito”, afirmou.

Fidan referiu que “o genocídio abertamente apoiado pela UE e pelos EUA só pode ser influenciado, até certo ponto, pela posição conjunta apresentada pelos países islâmicos”.

“A partir deste momento, penso que será mais adequado que os países islâmicos concentrem os seus esforços diplomáticos não em Israel, mas nos EUA”, acrescentou.