O Presidente dos EUA, Donald Trump, teve uma conversa acalorada por telefone com o Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na qual expressou a sua “profunda frustração” por ter sido apanhado de surpresa pelo ataque de Israel a representantes do Hamas no Catar, de acordo com o Wall Street Journal (WSJ).

Altos funcionários do Governo dos EUA disseram, no relatório exclusivo publicado na quarta-feira, que Trump disse a Netanyahu que a decisão de atacar líderes políticos do grupo palestiniano em Doha, capital do Catar, não foi sensata e que “ficou irritado ao saber do ataque, pois foi informado pelo exército dos EUA — e não por Israel — e que atingiu o território de outro aliado dos EUA que estava a mediar as negociações para acabar com a guerra em Gaza”.

A resposta de Netanyahu foi que ele tinha uma breve janela de oportunidade para lançar os ataques e aproveitou a oportunidade.

Após a troca de palavras, ocorreu uma segunda chamada telefónica, que foi cordial, disseram as autoridades. Durante essa chamada, Trump perguntou a Netanyahu se o ataque tinha sido bem-sucedido, ao que Netanyahu não soube responder com certeza.

Mais tarde, o Hamas confirmou que a sua liderança tinha sobrevivido ao ataque, enquanto cinco membros do grupo e um agente de segurança do Catar tinham morrido.

Trump frustrado com Netanyahu

Embora Trump seja conhecido por ser um firme defensor de Israel, ele está cada vez mais frustrado com Netanyahu, que continuamente o encurrala com medidas agressivas tomadas sem a participação dos EUA, que entram em conflito com os próprios objectivos de Trump para o Médio Oriente, de acordo com o WSJ.