O Presidente dos EUA, Donald Trump, teve uma conversa acalorada por telefone com o Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na qual expressou a sua “profunda frustração” por ter sido apanhado de surpresa pelo ataque de Israel a representantes do Hamas no Catar, de acordo com o Wall Street Journal (WSJ).
Altos funcionários do Governo dos EUA disseram, no relatório exclusivo publicado na quarta-feira, que Trump disse a Netanyahu que a decisão de atacar líderes políticos do grupo palestiniano em Doha, capital do Catar, não foi sensata e que “ficou irritado ao saber do ataque, pois foi informado pelo exército dos EUA — e não por Israel — e que atingiu o território de outro aliado dos EUA que estava a mediar as negociações para acabar com a guerra em Gaza”.
A resposta de Netanyahu foi que ele tinha uma breve janela de oportunidade para lançar os ataques e aproveitou a oportunidade.
Após a troca de palavras, ocorreu uma segunda chamada telefónica, que foi cordial, disseram as autoridades. Durante essa chamada, Trump perguntou a Netanyahu se o ataque tinha sido bem-sucedido, ao que Netanyahu não soube responder com certeza.
Mais tarde, o Hamas confirmou que a sua liderança tinha sobrevivido ao ataque, enquanto cinco membros do grupo e um agente de segurança do Catar tinham morrido.
Trump frustrado com Netanyahu
Embora Trump seja conhecido por ser um firme defensor de Israel, ele está cada vez mais frustrado com Netanyahu, que continuamente o encurrala com medidas agressivas tomadas sem a participação dos EUA, que entram em conflito com os próprios objectivos de Trump para o Médio Oriente, de acordo com o WSJ.
Relatos semelhantes sugeriram que os funcionários da Casa Branca estão cada vez mais frustrados com Netanyahu, que age como um “louco” após atacar a Síria em julho.
O Catar condenou o ataque como um “acto covarde” e uma violação flagrante do direito internacional, alertando que não toleraria o “comportamento imprudente” de Israel.
O Estado do Golfo, juntamente com os EUA e o Egito, tem desempenhado um papel central nos esforços para mediar o fim da carnificina de Israel em Gaza, que matou mais de 64.600 palestinianos desde outubro de 2023.
O Primeiro-Ministro do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, disse na quarta-feira que uma resposta regional colectiva está a ser preparada para combater o ataque de Israel a Doha, salientando que estão em curso consultas com parceiros árabes e islâmicos.
“Haverá uma resposta da região. Esta resposta está actualmente em consulta e discussão com outros parceiros da região”, disse al-Thani à CNN.