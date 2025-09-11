MÉDIO ORIENTE
3 min de leitura
Trump terá tido uma conversa acalorada por telefone com Netanyahu sobre o ataque de Israel ao Catar
Netanyahu terá dito a Trump durante a conversa telefónica que teve uma breve oportunidade para atacar o Catar e aproveitou-a.
Trump terá tido uma conversa acalorada por telefone com Netanyahu sobre o ataque de Israel ao Catar
Trump está cada vez mais frustrado com Netanyahu, que o pressiona constantemente com ações agressivas tomadas sem a participação dos EUA. / AP
há 10 horas

O Presidente dos EUA, Donald Trump, teve uma conversa acalorada por telefone com o Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na qual expressou a sua “profunda frustração” por ter sido apanhado de surpresa pelo ataque de Israel a representantes do Hamas no Catar, de acordo com o Wall Street Journal (WSJ).

Altos funcionários do Governo dos EUA disseram, no relatório exclusivo publicado na quarta-feira, que Trump disse a Netanyahu que a decisão de atacar líderes políticos do grupo palestiniano em Doha, capital do Catar, não foi sensata e que “ficou irritado ao saber do ataque, pois foi informado pelo exército dos EUA — e não por Israel — e que atingiu o território de outro aliado dos EUA que estava a mediar as negociações para acabar com a guerra em Gaza”.

A resposta de Netanyahu foi que ele tinha uma breve janela de oportunidade para lançar os ataques e aproveitou a oportunidade.

Após a troca de palavras, ocorreu uma segunda chamada telefónica, que foi cordial, disseram as autoridades. Durante essa chamada, Trump perguntou a Netanyahu se o ataque tinha sido bem-sucedido, ao que Netanyahu não soube responder com certeza.

Mais tarde, o Hamas confirmou que a sua liderança tinha sobrevivido ao ataque, enquanto cinco membros do grupo e um agente de segurança do Catar tinham morrido.

Trump frustrado com Netanyahu

Embora Trump seja conhecido por ser um firme defensor de Israel, ele está cada vez mais frustrado com Netanyahu, que continuamente o encurrala com medidas agressivas tomadas sem a participação dos EUA, que entram em conflito com os próprios objectivos de Trump para o Médio Oriente, de acordo com o WSJ.

Recomendado

Relatos semelhantes sugeriram que os funcionários da Casa Branca estão cada vez mais frustrados com Netanyahu, que age como um “louco” após atacar a Síria em julho.

O Catar condenou o ataque como um “acto covarde” e uma violação flagrante do direito internacional, alertando que não toleraria o “comportamento imprudente” de Israel.

O Estado do Golfo, juntamente com os EUA e o Egito, tem desempenhado um papel central nos esforços para mediar o fim da carnificina de Israel em Gaza, que matou mais de 64.600 palestinianos desde outubro de 2023.

O Primeiro-Ministro do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, disse na quarta-feira que uma resposta regional colectiva está a ser preparada para combater o ataque de Israel a Doha, salientando que estão em curso consultas com parceiros árabes e islâmicos.

“Haverá uma resposta da região. Esta resposta está actualmente em consulta e discussão com outros parceiros da região”, disse al-Thani à CNN.

RelacionadoTRT Global - Trump diz que Netanyahu decidiu sozinho o ataque israelita ao Catar
Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us