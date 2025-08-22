SAÚDE & BEM-ESTAR
Basta de ecrãs! Cidade japonesa propõe limite diário de duas horas para smartphones
A proposta não vinculativa da cidade de Toyoake visa conter os problemas de saúde mental relacionados ao uso excessivo de telefones, espelhando os limites de jogos da era da pandemia. Mas os críticos dizem que é simplesmente irrealista.
Basta de ecrãs! Cidade japonesa propõe limite diário de duas horas para smartphones
Pesquisa de março da Agência para Crianças e Famílias revelou que jovens japoneses passam, em média, mais de cinco horas online em dias de semana. / AP
há 18 horas

Uma cidade japonesa planeia recomendar que todos os utilizadores de smartphones limitem o tempo de uso a duas horas por dia, fora do trabalho ou da escola, de acordo com uma proposta de regulamento que não inclui penalizações.

O limite – que será recomendado para todos os residentes da cidade de Toyoake, no centro do Japão – não será obrigatório e não haverá penalidades para quem ultrapassar o tempo sugerido, conforme a proposta.

Cura para problemas mentais

A proposta tem como objetivo "prevenir o uso excessivo de dispositivos que causam problemas físicos e mentais... incluindo distúrbios do sono", afirmou o prefeito Masafumi Koki em comunicado na sexta-feira.

A proposta recomenda que alunos do ensino básico evitem o uso de smartphones após as 21h, enquanto estudantes e pessoas mais velhas são aconselhados a não utilizá-los após as 22h.

A medida gerou uma reação negativa online, com muitos a afirmar que o plano é irrealista.

"Entendo a intenção deles, mas o limite de duas horas é impossível", escreveu um utilizador na plataforma X.

"Em duas horas, eu nem consigo ler um livro ou assistir a um filme (no meu smartphone)", comentou outro.

Outros disseram que o uso de smartphones deve ser uma decisão tomada pelas próprias famílias.

‘Não é obrigatório’

A resposta negativa levou o governador a esclarecer que o limite de duas horas não é obrigatório, enfatizando que as diretrizes "reconhecem que os smartphones são úteis e indispensáveis na vida quotidiana".

A proposta será analisada na próxima semana e, se aprovada, entrará em vigor em outubro.

Em 2020, a região de Kagawa, no oeste do Japão, emitiu uma regulamentação pioneira que recomendava limitar o tempo de jogos para crianças a uma hora por dia durante a semana e 90 minutos durante as férias escolares.

A medida também sugeria que crianças de 12 a 15 anos não deveriam usar smartphones após as 21h, com o limite a subir para as 22h para jovens entre 15 e 18 anos.

Os jovens japoneses passam, em média, pouco mais de cinco horas por dia online durante a semana, de acordo com uma pesquisa publicada em março pela Agência de Crianças e Famílias.

