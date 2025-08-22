Uma cidade japonesa planeia recomendar que todos os utilizadores de smartphones limitem o tempo de uso a duas horas por dia, fora do trabalho ou da escola, de acordo com uma proposta de regulamento que não inclui penalizações.

O limite – que será recomendado para todos os residentes da cidade de Toyoake, no centro do Japão – não será obrigatório e não haverá penalidades para quem ultrapassar o tempo sugerido, conforme a proposta.

Cura para problemas mentais

A proposta tem como objetivo "prevenir o uso excessivo de dispositivos que causam problemas físicos e mentais... incluindo distúrbios do sono", afirmou o prefeito Masafumi Koki em comunicado na sexta-feira.

A proposta recomenda que alunos do ensino básico evitem o uso de smartphones após as 21h, enquanto estudantes e pessoas mais velhas são aconselhados a não utilizá-los após as 22h.

A medida gerou uma reação negativa online, com muitos a afirmar que o plano é irrealista.

"Entendo a intenção deles, mas o limite de duas horas é impossível", escreveu um utilizador na plataforma X.

"Em duas horas, eu nem consigo ler um livro ou assistir a um filme (no meu smartphone)", comentou outro.

Outros disseram que o uso de smartphones deve ser uma decisão tomada pelas próprias famílias.