A China está pronta para reforçar a comunicação estratégica com a Coreia do Norte, disse o Presidente da China, Xi Jinping, ao líder norte-coreano Kim Jong-un numa mensagem de felicitações pelo 77.º aniversário da fundação da Coreia do Norte, informou a mídia estatal chinesa.

A China está disposta a manter uma cooperação estreita com a Coreia do Norte para a paz e o desenvolvimento regional e mundial, afirmou a mensagem de Xi, de acordo com a agência oficial de notícias Xinhua.

Xi disse que Pequim está pronta para “reforçar a comunicação estratégica, manter intercâmbios e cooperação estreitos com a República Popular Democrática da Coreia (DPRK) e unir esforços para promover a amizade entre a China e a DPRK”, informou a agência estatal.

Xi destacou a “causa socialista” dos dois países e exortou ambas as partes a darem maiores contribuições para a “paz e o desenvolvimento” na região e no mundo em geral.

Relações diplomáticas

Após a libertação da península coreana do domínio japonês no final da Segunda Guerra Mundial, um regime comunista foi estabelecido na parte norte.