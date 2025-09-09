A China está pronta para reforçar a comunicação estratégica com a Coreia do Norte, disse o Presidente da China, Xi Jinping, ao líder norte-coreano Kim Jong-un numa mensagem de felicitações pelo 77.º aniversário da fundação da Coreia do Norte, informou a mídia estatal chinesa.
A China está disposta a manter uma cooperação estreita com a Coreia do Norte para a paz e o desenvolvimento regional e mundial, afirmou a mensagem de Xi, de acordo com a agência oficial de notícias Xinhua.
Xi disse que Pequim está pronta para “reforçar a comunicação estratégica, manter intercâmbios e cooperação estreitos com a República Popular Democrática da Coreia (DPRK) e unir esforços para promover a amizade entre a China e a DPRK”, informou a agência estatal.
Xi destacou a “causa socialista” dos dois países e exortou ambas as partes a darem maiores contribuições para a “paz e o desenvolvimento” na região e no mundo em geral.
Relações diplomáticas
Após a libertação da península coreana do domínio japonês no final da Segunda Guerra Mundial, um regime comunista foi estabelecido na parte norte.
Uma nova Assembleia Popular Suprema foi eleita em agosto de 1948 e, em 3 de setembro, uma nova constituição foi promulgada.
A DPRK foi oficialmente proclamada em 9 de setembro de 1948, com Kim Il Sung como seu primeiro Primeiro-Ministro.
Este ano, as duas nações comemoram o 76.º aniversário das relações diplomáticas.
Kim viajou para Pequim a bordo do seu comboio especial na semana passada para assistir a um grande desfile militar chinês, juntamente com Xi e Vladimir Putin, da Rússia.
Kim prometeu desenvolver relações estáveis com a China durante uma cimeira com Xi em Pequim na última quinta-feira, um dia após a China ter realizado o seu maior desfile militar.