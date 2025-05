O Paquistão e a Índia concordaram com um cessar-fogo total e imediato após dias de ataques com caças, mísseis, drones e artilharia. A notícia foi surpreendentemente anunciada pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, que os felicitou por usarem o “bom senso”.

As autoridades de Islamabad e Nova Deli confirmaram o desenvolvimento minutos depois de Trump ter publicado o anúncio na sua rede social Truth, no sábado, quando o conflito entre os vizinhos com armas nucleares parecia estar a caminhar para uma guerra total.

"Após uma longa noite de conversações mediadas pelos Estados Unidos, tenho o prazer de anunciar que a Índia e o Paquistão chegaram a acordo sobre um cessar-fogo total e imediato. Parabéns aos dois países por usarem o bom senso e a grande inteligência", publicou Trump.

O Secretário dos Negócios Estrangeiros indiano, Vikram Misri, afirmou que ambas as partes iriam “cessar todos os disparos e acções militares em terra, ar e mar” a partir das 11.30 GMT.

Numa declaração no X, o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, Ishaq Dar, disse: "O Paquistão e a Índia acordaram num cessar-fogo com efeitos imediatos. O Paquistão sempre lutou pela paz e segurança na região, sem comprometer a sua soberania e integridade territorial!

‘Danos limitados’

Uma fonte do governo indiano afirmou que o cessar-fogo foi decidido bilateralmente.

“A interrupção dos disparos e das acções militares entre a Índia e o Paquistão foi acordada diretamente entre os dois países”, disse a fonte à AFP, sob condição de anonimato.

O cessar-fogo surge depois de um dia que começou com o Paquistão a atacar bases aéreas indianas em resposta ao que diz terem sido ataques noturnos.

O comandante da ala indiana, Vyomika Singh, disse num briefing no sábado que houve “vários ataques com mísseis de alta velocidade” a bases aéreas, mas “danos limitados” ao equipamento.

O Paquistão tinha anteriormente acusado a Índia de ter atingido três das suas bases com mísseis - incluindo uma em Rawalpindi, a cerca de 10 quilómetros da capital, Islamabad.

As autoridades da Caxemira administrada pelo Paquistão afirmaram que 11 civis foram mortos pelos bombardeamentos indianos durante a noite.

Os confrontos entre os dois vizinhos são os piores das últimas décadas e já mataram mais de 60 civis.