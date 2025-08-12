O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, afirmou que o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, está a preparar-se para “novas operações ofensivas” em vez de um cessar-fogo.

“Não há qualquer indício de que os russos tenham recebido sinais para se prepararem para uma situação pós-guerra”, disse ele no seu discurso noturno na segunda-feira.

Zelenskyy disse que relatórios militares e de inteligência indicam que Putin “está determinado apenas a apresentar uma reunião com os Estados Unidos como sua vitória pessoal e, em seguida, continuar agindo exactamente como antes, aplicando a mesma pressão sobre a Ucrânia como antes”.

O Presidente ucraniano também salientou que “não há qualquer indício” de que a Rússia esteja a preparar-se para a paz, acrescentando que a redistribuição de tropas sugere preparativos para novos ataques.

“Se alguém está a preparar-se para a paz, não é isto que faz”, afirmou Zelenskyy.

O Presidente ucraniano acrescentou que Kiev continua a informar os seus parceiros sobre a situação no campo de batalha, sobre a diplomacia e sobre as ações futuras planeadas pela Rússia.

Cimeira no Alasca