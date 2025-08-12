O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, afirmou que o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, está a preparar-se para “novas operações ofensivas” em vez de um cessar-fogo.
“Não há qualquer indício de que os russos tenham recebido sinais para se prepararem para uma situação pós-guerra”, disse ele no seu discurso noturno na segunda-feira.
Zelenskyy disse que relatórios militares e de inteligência indicam que Putin “está determinado apenas a apresentar uma reunião com os Estados Unidos como sua vitória pessoal e, em seguida, continuar agindo exactamente como antes, aplicando a mesma pressão sobre a Ucrânia como antes”.
O Presidente ucraniano também salientou que “não há qualquer indício” de que a Rússia esteja a preparar-se para a paz, acrescentando que a redistribuição de tropas sugere preparativos para novos ataques.
“Se alguém está a preparar-se para a paz, não é isto que faz”, afirmou Zelenskyy.
O Presidente ucraniano acrescentou que Kiev continua a informar os seus parceiros sobre a situação no campo de batalha, sobre a diplomacia e sobre as ações futuras planeadas pela Rússia.
Cimeira no Alasca
O Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na semana passada que receberia Putin numa próxima cimeira no Alasca para conversações relacionadas com o fim da guerra na Ucrânia.
Temendo em privado que Putin se alie a Trump para forçar compromissos inaceitáveis, os líderes europeus planeiam falar separadamente na quarta-feira com Zelenskyy e Trump.
Trump disse que seria necessário realizar trocas de territórios, algo que Zelenskyy posteriormente descartou.
O chanceler alemão Friedrich Merz convidou os líderes franceses, britânicos e outros líderes europeus, bem como os chefes da UE e da NATO, para conversas virtuais na quarta-feira.
O gabinete de Merz informou na segunda-feira que a videoconferência, em várias rondas de conversações, discutirá “outras opções para exercer pressão sobre a Rússia” e “a preparação de possíveis negociações de paz e questões relacionadas com reivindicações territoriais e segurança”.