As autoridades paquistanesas evacuaram mais de um milhão de pessoas das suas casas na província de Punjab nesta semana, devido às piores inundações em quase 40 anos, que submergiram centenas de vilas e importantes plantações de cereais.
Chuvas torrenciais das monções e a libertação de água excedente das barragens pela vizinha Índia fizeram com que três rios que fluem para a província oriental transbordassem.
As autoridades foram obrigadas a romper as margens de rios em algumas áreas, inundando mais de 1.400 vilars, informou a autoridade de gestão de desastres de Punjab na quinta-feira.
Moradores de Qadirabad atravessaram águas que chegavam ao peito depois do rio Chenab ter transbordado.
As autoridades afirmaram que as inundações foram agravadas pela libertação da água dos rios Ravi, Sutlej e Chenab a partir das barragens indianas.
O Primeiro-ministro Shehbaz Sharif, que visitou as áreas afetadas acompanhado de ministros federais e da chefe do governo de Punjab, Maryam Nawaz, destacou a necessidade urgente de novos reservatórios de água para enfrentar os desafios recorrentes.
"Infelizmente, o Paquistão é um dos 10 países mais afetados pelas mudanças climáticas. Este impacto crescerá nos próximos anos, então precisamos de ações imediatas para controlar a situação", afirmou ele durante uma reunião oficial.
Punjab, que abriga metade da população do Paquistão e é um importante produtor de trigo, arroz e algodão, registou pelo menos 12 mortes esta semana. Em todo o país, mais de 800 pessoas morreram em inundações desde o final de junho.
As águas do rio Chenab ameaçaram, na madrugada de quinta-feira, romper uma barragem de 1.000 metros em Qadirabad, que regula o fluxo do rio.
As autoridades deliberadamente explodiram parte da margem do rio para libertar água em terras próximas e evitar o colapso da barragem, o que teria inundado duas cidades.
"Conseguimos evitar a ameaça", disse um porta-voz da gestão de desastres provinciais.
Na tarde de quinta-feira, o fluxo de água na barragem desceu para cerca de 755.000 metros cúbicos, abaixo de quase um milhão durante a noite e mais próximo da sua capacidade de 800.000 metros cúbicos.
Autoridades atribuíram os graves alagamentos às mudanças nos padrões climáticos. Em 2022, chuvas de monção sem precedentes mataram pelo menos 1.000 pessoas e devastaram plantações, estradas e pontes.
O chefe da Agência Nacional de Gestão de Desastres do Paquistão, Inam Haider Malik, afirmou que as inundações deste ano ocorreram devido à convergência de sistemas climáticos vindos do leste, sul e oeste.
O Ministro do Planeamento, Ahsan Iqbal, declarou que a crise climática "é o novo normal". No entanto, ele acrescentou: "não é algo incontrolável".