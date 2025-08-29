As autoridades paquistanesas evacuaram mais de um milhão de pessoas das suas casas na província de Punjab nesta semana, devido às piores inundações em quase 40 anos, que submergiram centenas de vilas e importantes plantações de cereais.

Chuvas torrenciais das monções e a libertação de água excedente das barragens pela vizinha Índia fizeram com que três rios que fluem para a província oriental transbordassem.

As autoridades foram obrigadas a romper as margens de rios em algumas áreas, inundando mais de 1.400 vilars, informou a autoridade de gestão de desastres de Punjab na quinta-feira.

Moradores de Qadirabad atravessaram águas que chegavam ao peito depois do rio Chenab ter transbordado.

As autoridades afirmaram que as inundações foram agravadas pela libertação da água dos rios Ravi, Sutlej e Chenab a partir das barragens indianas.

O Primeiro-ministro Shehbaz Sharif, que visitou as áreas afetadas acompanhado de ministros federais e da chefe do governo de Punjab, Maryam Nawaz, destacou a necessidade urgente de novos reservatórios de água para enfrentar os desafios recorrentes.

"Infelizmente, o Paquistão é um dos 10 países mais afetados pelas mudanças climáticas. Este impacto crescerá nos próximos anos, então precisamos de ações imediatas para controlar a situação", afirmou ele durante uma reunião oficial.

Punjab, que abriga metade da população do Paquistão e é um importante produtor de trigo, arroz e algodão, registou pelo menos 12 mortes esta semana. Em todo o país, mais de 800 pessoas morreram em inundações desde o final de junho.