As autoridades paquistanesas mobilizaram o exército na província nordeste de Punjab As autoridades paquistanesas mobilizaram o exército para a província do Punjab, no nordeste do país, a fim de prestar assistência nas operações de salvamento e socorro, uma vez que a província enfrenta uma situação de emergência devido às fortes chuvas e ao facto de a Índia ter libertado água de barragens que transbordaram.

Nova Deli alertou Islamabad para o facto de se esperarem grandes afluências nos rios Sutlej, Ravi e Chenab.

O exército foi destacado a pedido do governo do Punjab para ajudar a administração civil a evacuar os residentes dos distritos afectados por graves inundações.

De acordo com uma notificação oficial, as tropas foram estacionadas em Lahore, Okara, Faisalabad e Sialkot, entre outros.

O Ministério dos Recursos Hídricos do Paquistão advertiu que uma “inundação elevada” poderia atingir vários distritos do Punjab, uma vez que os níveis de água continuam a subir nos três rios.