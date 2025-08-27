MUNDO
Paquistão mobiliza o exército enquanto Índia avisa para "alta probabilidade" de inundações
Segundo as autoridades, os soldados foram destacados para a província de Punjab, no nordeste do país, para ajudar a administração civil a evacuar os residentes para zonas mais seguras.
As autoridades alertam que uma nova onda de chuvas fortes provavelmente começará em 29 de agosto em diferentes regiões do país. / Reuters
27 de agosto de 2025

As autoridades paquistanesas mobilizaram o exército na província nordeste de Punjab As autoridades paquistanesas mobilizaram o exército para a província do Punjab, no nordeste do país, a fim de prestar assistência nas operações de salvamento e socorro, uma vez que a província enfrenta uma situação de emergência devido às fortes chuvas e ao facto de a Índia ter libertado água de barragens que transbordaram.

Nova Deli alertou Islamabad para o facto de se esperarem grandes afluências nos rios Sutlej, Ravi e Chenab.

O exército foi destacado a pedido do governo do Punjab para ajudar a administração civil a evacuar os residentes dos distritos afectados por graves inundações.

De acordo com uma notificação oficial, as tropas foram estacionadas em Lahore, Okara, Faisalabad e Sialkot, entre outros.

O Ministério dos Recursos Hídricos do Paquistão advertiu que uma “inundação elevada” poderia atingir vários distritos do Punjab, uma vez que os níveis de água continuam a subir nos três rios.

De acordo com a Press Trust of India, Nova Deli emitiu novos alertas para o Paquistão na quarta-feira “sobre a alta probabilidade de inundações no rio Tawi, com chuvas incessantes nos estados do norte forçando a libertação do excesso de água das principais barragens”.

Na terça-feira, a Autoridade Nacional de Gestão de Catástrofes do Paquistão afirmou que cerca de 150 000 pessoas já tinham sido evacuadas para locais mais seguros e instou os residentes que vivem perto dos rios a mudarem-se imediatamente.

A autoridade também alertou para a possibilidade de um novo período de chuvas a partir de 29 de agosto em diferentes áreas do país.

A Índia e o Paquistão têm sido fustigados por chuvas de monção incessantes e inundações nas últimas semanas, tendo morrido cerca de 500 pessoas no Paquistão desde 14 de agosto, a maioria das quais na província de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do país, enquanto mais de 800 perderam a vida em todo o Paquistão desde 26 de junho.

De acordo com as autoridades, milhares de residentes ficaram também retidos nos últimos dias na região de Gilgit-Baltistan, depois de chuvas torrenciais e inundações terem destruído várias estradas no distrito de Ghizer.

