GUERRA EM GAZA
2 min de leitura
Türkiye, Espanha, Reino Unido e Alemanha condenam expansão ilegal de Israel na área E1
Os Ministérios dos Negócios Estrangeiros alertam que novo projecto vai dividir a Cisjordânia, isolar Jerusalém Oriental e ameaçar a solução de dois Estados.
Türkiye, Espanha, Reino Unido e Alemanha condenam expansão ilegal de Israel na área E1
A Türkiye reafirmou seu apoio a um Estado palestiniano independente baseado nas fronteiras de 1967. / AA
15 de agosto de 2025

A Türkiye, Espanha, Reino Unido e Alemanha condenaram a aprovação por parte de Israel de milhares de novas unidades de colonatos ilegais na área E1 da Cisjordânia ocupada, alertando que isso prejudicará a solução de dois Estados e violará o direito internacional.

Na quinta-feira, a mídia israelita noticiou que o Ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, aprovou a construção de 3.401 unidades de colonatos em Ma'ale Adumim, a leste de Jerusalém, e mais 3.515 nas áreas circundantes.

O projecto visa dividir a Cisjordânia em partes norte e sul, isolando Jerusalém Oriental.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Türkiye disse que a medida “desrespeita o direito internacional e as resoluções das Nações Unidas” e “visa a integridade territorial do Estado da Palestina, a base para uma solução de dois Estados e as esperanças de uma paz duradoura”.

Reafirmou o apoio da Türkiye a um Estado palestiniano independente com base nas fronteiras de 1967, com Jerusalém Oriental como capital.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Espanha, José Manuel Albares, considerou a expansão “uma nova violação do direito internacional” que “compromete a viabilidade da solução de dois Estados, o único caminho para a paz”, condenando também a violência dos colonos.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, David Lammy, disse que a situação “terrível” em Gaza está a ser agravada pelas ações de Israel, comprometendo ainda mais a solução de dois Estados.

Recomendado

Disse que discutiu com os seus homólogos canadianos e franceses a necessidade de um cessar-fogo imediato, a libertação dos reféns e o aumento da ajuda humanitária.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha instou Israel a “parar a construção de colonatos” e disse que “rejeita veementemente” o plano de adicionar milhares de novas casas na Cisjordânia ocupada.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Palestina denunciou a decisão como parte da visão “Grande Israel” do Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu, alertando que isso consolidaria a ocupação e eliminaria as perspetivas de um Estado palestiniano.

As Nações Unidas consideram os colonatos israelitas na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental ilegais sob o direito internacional.

Em julho, o Tribunal Internacional de Justiça declarou ilegal a ocupação israelita do território palestiniano e pediu a evacuação de todos os colonatos.

As autoridades da ONU alertaram repetidamente que a expansão contínua dos colonatos ameaça a viabilidade de uma solução de dois Estados — uma estrutura amplamente vista como fundamental para acabar com o conflito israelo-palestiniano que já dura décadas.

RelacionadoTRT Global - Coreia do Norte condena plano israelita de ocupação total de Gaza
Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us