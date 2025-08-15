A Türkiye, Espanha, Reino Unido e Alemanha condenaram a aprovação por parte de Israel de milhares de novas unidades de colonatos ilegais na área E1 da Cisjordânia ocupada, alertando que isso prejudicará a solução de dois Estados e violará o direito internacional.

Na quinta-feira, a mídia israelita noticiou que o Ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, aprovou a construção de 3.401 unidades de colonatos em Ma'ale Adumim, a leste de Jerusalém, e mais 3.515 nas áreas circundantes.

O projecto visa dividir a Cisjordânia em partes norte e sul, isolando Jerusalém Oriental.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Türkiye disse que a medida “desrespeita o direito internacional e as resoluções das Nações Unidas” e “visa a integridade territorial do Estado da Palestina, a base para uma solução de dois Estados e as esperanças de uma paz duradoura”.

Reafirmou o apoio da Türkiye a um Estado palestiniano independente com base nas fronteiras de 1967, com Jerusalém Oriental como capital.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Espanha, José Manuel Albares, considerou a expansão “uma nova violação do direito internacional” que “compromete a viabilidade da solução de dois Estados, o único caminho para a paz”, condenando também a violência dos colonos.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, David Lammy, disse que a situação “terrível” em Gaza está a ser agravada pelas ações de Israel, comprometendo ainda mais a solução de dois Estados.