O Primeiro-Ministro de Portugal, Luís Montenegro, apelou ao Presidente da China, Xi Jinping, para que utilize a relação próxima do seu país com a Rússia a fim de promover uma "paz justa e duradoura" na Ucrânia, durante um encontro em Pequim na terça-feira.

A visita de Montenegro à China é a primeira de um chefe de governo português em quase uma década. O encontro ocorre uma semana depois de Xi ter organizado um grande desfile militar em Pequim, marcando os 80 anos da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, acompanhado por Vladimir Putin, da Rússia, e Kim Jong Un, da Coreia do Norte, numa aliança que a chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, descreveu como "autocrática".

"Contamos realmente com a sua contribuição e com a relação próxima que a China mantém com a Federação Russa para que possamos construir, o mais rapidamente possível, uma paz justa e duradoura na Ucrânia", disse Montenegro ao seu anfitrião.

Fortemente afetado pelas tarifas impostas pela administração Trump, que reduziram as exportações portuguesas para os Estados Unidos, Portugal pretende agora fortalecer os laços comerciais com a China, mesmo enquanto a União Europeia acusa a segunda maior economia do mundo de inundar a região com produtos baratos e de permitir a economia de guerra da Rússia.

Montenegro também agradeceu a Xi pelo fato de os investidores da economia de 19 trilhões de dólares terem "apostado... na economia portuguesa durante um dos momentos mais críticos para o nosso país – a crise financeira".