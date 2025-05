Quem é o Papa Leão XIV? Quem é o Papa Leão XIV?

Robert Francis Prevost, um cardeal nascido em Chicago com profundas raízes missionárias no Peru, torna-se o primeiro Papa dos EUA, trazendo para o papado a liderança do Vaticano e uma reputação de "construtor" de pontes.