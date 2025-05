Israelin sota Gazaa vastaan on osoittautunut piristysruiskeeksi Yhdysvaltain taloudelle, sillä jopa 80 prosenttia Tel Aviville viimeisen 12 kuukauden aikana annetusta ennätyksellisestä sotilasavusta on ohjattu takaisin amerikkalaisyrityksille.

Yhdysvallat on käyttänyt Israelin sotilaallisiin operaatioihin ja niihin liittyviin toimiin Lähi-idässä lokakuun 7. päivän 2023 jälkeen lähes 23 miljardia dollaria. Tämä summa on huomattavasti suurempi kuin minään muuna vuonna siitä lähtien, kun Washington alkoi myöntää sotilasapua Israelille vuonna 1959, kertoo Brown Universityn Watson-instituutin Costs of War -projektin julkaisema tutkimusraportti.

Sotilasavun ehdot edellyttävät Israelin hallitusta ohjaamaan suurimman osan rahasta takaisin Yhdysvaltoihin amerikkalaisyrityksiltä ostettavien aseiden muodossa.

Ehto varmistaa "tasaisen tulovirran" Yhdysvaltain asevalmistajille, jotka puolestaan tarjoavat "vakaita tuotantotöitä" pienissä ja keskisuurissa yhteisöissä eri puolilla maata.

"Ulkomaisen sotilasapuoikeuden ohjelma vaatii suurimman osan hankinnoista tehtäväksi Yhdysvaltalaisilta yrityksiltä. Tämä on pitkäaikainen järjestely, ja Yhdysvallat perustelee tällä usein kyseistä apua puolustaessaan sitä," yksi tutkimusraportin kirjoittajista, Harvardin yliopiston professori Linda J. Bilmes, kertoo TRT Worldille.

Israel on yksi harvoista maista, joilla on oikeus ostaa aseita suoraan Yhdysvaltain yrityksiltä "minimaalisen" valvonnan alaisena.

Bilmesin mukaan Bidenin hallinto on "avoimesti perustellut" Israelille suunnattua ulkomaanapuaan "amerikkalaisten työpaikkojen luomisella," sillä asevalmistajat palkkaavat työntekijöitä täydentämään hupenevia ase- ja ammusvarastoja.

Vuoden 2025 budjetissa Valkoinen talo perusteli 92 miljardin dollarin hätärahapyyntöään kiireellisiin kansallisiin turvallisuustarpeisiin – mukaan lukien Israelin tarpeet – sillä, että se loisi ja ylläpitäisi työpaikkoja "kymmenissä osavaltioissa ympäri Amerikkaa".

Tämä on erityisen tärkeää poliittisessa kontekstissa, jossa demokraatit kohtaavat tiukan haasteen republikaaniehdokas Donald Trumpilta tämän vuoden presidentinvaaleissa.

Trump on tehnyt presidentti Bidenin johtamasta "epäonnistuneesta Yhdysvaltain taloudesta" kampanjansa keskipisteen yhdessä maahanmuuttoon liittyvien teemojen rinnalla.

Bilmes listaa kuusi suurta yritystä, jotka toimittavat aseita ja muuta kalustoa Israelille: Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX (entinen Raytheon) ja laitevalmistaja Caterpillar.

Nämä yritykset ovat ylläpitäneet "pitkäaikaisia kaupallisia suhteita" Israeliin, joka on niiden "tärkeä asiakas".

RTX (entinen Raytheon)

RTX on maailman suurin ohjattujen ohjusten valmistaja. Ohjukset voivat vaihtaa suuntaansa laukaisun jälkeen.

Yhtiö myy Israelille ilmasta maahan -ohjuksia sen F-16-hävittäjiin sekä moottoreita F-15- ja F-16-hävittäjiin, tutkimusraportti kertoo.

RTX toimii myös Rafael-nimisessä yhteisyrityksessä israelilaisen asevalmistajan kanssa. Se valmistaa torjuntaohjuksia Israelin Iron Dome -ilmatorjuntajärjestelmään, jonka tarkoitus on pysäyttää lyhyen kantaman raketit 70 kilometriin saakka.

Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin on entinen Raytheonin hallituksen jäsen, ja hänellä on "laaja kokemus asealan teollisuudesta".

Kannattavien puolustussopimusten ansiosta yhtiön markkina-arvo on kasvanut lähes 84 prosenttia lokakuun 7. päivän 2023 jälkeen.

Lockheed Martin

Maailman suurin asevalmistaja Lockheed Martin toimittaa Israelille F-16- ja F-35-hävittäjiä, joita Tel Aviv on käyttänyt "laajasti" Gazan pommituksiin.

Se valmistaa myös C-130 Hercules -kuljetuskoneita, joita Israel käytti viime vuoden maahyökkäyksensä aikana.

Lockheed Martin valmistaa AGM-114 Hellfire -ohjuksia Israelin Apache-helikoptereihin. Ensimmäisen kuukauden aikana Israelin sodassa Gazaa vastaan yhtiö toimitti Tel Aviville 2 000 ohjusta.

Israel iski Gazan kaupungin Al Shifa -sairaalan läheisyyteen 9. marraskuuta Lockheed Martinin valmistamalla Hellfire R9X -ohjuksella.

Lokakuussa 2023 sijoittajien kanssa käydyssä puhelussa yhtiön toimitusjohtaja Jim Taiclet totesi, että Israelin sota Gazaa vastaan oli mahdollinen lisätulon lähde tulevina vuosina.

Yhtiön markkina-arvo on noussut yli 55 prosenttia lokakuun 7. päivän 2023 jälkeen.

Boeing

Maailman neljänneksi suurin asevalmistaja Boeing valmistaa F-15-hävittäjiä ja Apache AH-64 -taisteluhelikoptereita, joita Israelin ilmavoimat on käyttänyt "laajasti" Gazassa ja Libanonissa kahden rintaman sodassaan.

Israel pudotti kaksi Boeingin valmistamaa 250 paunan ohjattua pommia Tel al-Sultanin pakolaisleirille Rafahissa 26. toukokuuta ja tappoi ainakin 45 ihmistä.

Yhtiö on kohdannut merkittäviä talousvaikeuksia viime vuosina osittain sen matkustajalentokoneita myyvän kaupallisen yksikön vuoksi.

Nyt se on kuitenkin "siirtänyt painopisteensä" puolustus-, avaruus- ja turvallisuusdivisioonaansa (BDSS), joka tuottaa erilaisia pommikoneita, helikoptereita ja elektronisia valvontalaitteita, tutkimusraportti kertoo.

BDSS-divisioona on kuitenkin viime aikoina kärsinyt tappioita vanhojen, "kiinteähintaisten" puolustussopimusten kustannusylitysten vuoksi. Näitä sopimuksia tehtiin ennen pandemiaa, ja Boeing "teki niistä aggressiivisesti tarjouksia".

Viimeisimmän vuosineljänneksen aikana BDSS-divisioonalla oli 4 miljardin dollarin arvoisia tilauksia ja 59 miljardin dollarin tilauskanta.

Muut sodasta hyötyvät yritykset

General Dynamics, joka alun perin tuotti F-16-hävittäjiä, on maailman viidenneksi suurin asevalmistaja. Se on ainoa Yhdysvaltojen yritys, joka valmistaa MK-80-pommisarjan metallirunkoja. Tämä on yksi tärkeimmistä Israelin Gazassa käyttämistä lentopommeista.

Tämän sarjan suurin, 2 000 paunan painoinen pommi on niin tuhoisa, että se tappaa ihmiset välittömästi 100 jalan säteellä, ja tappavia sirpaleita lentää jopa 1 200 jalan päähän. Israel pudotti Gazaan yli 500 tällaista pommia sodan ensimmäisen kuukauden aikana.

General Dynamicsin markkina-arvo on noussut yli 37 prosenttia viimeisen 12 kuukauden aikana.

Northrop Grumman on maailman kolmanneksi suurin asevalmistaja. Se on myynyt Israelille ohjusten toimitusjärjestelmiä Apache-helikoptereihin sekä laserpohjaisia asejärjestelmiä hävittäjille.

Yhtiö on myös Israelin laivaston käyttämien Sa’ar 5 -sotalaivojen toimittaja, joita on käytetty Gazan hyökkäyksessä.

Yhtiön kokonaisarvo on kasvanut yli 28 prosenttia viimeisen vuoden aikana.

Israel käyttää amerikkalaisyhtiö Caterpillarin valmistamia D9-panssaribuldozereita palestiinalaiskotien tuhoamiseen. Israel tilasi "kymmeniä panssaribuldozereita lisää" heti lokakuun 7. päivän 2023 jälkeen.

Yhtiön markkina-arvo on kasvanut yli 52 prosenttia sen jälkeen, kun Israel aloitti kotien tuhoamisen Gazassa vuosi sitten.