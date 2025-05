Palestiinalaisten taistelua Israelia vastaan kuvaava dokumenttielokuva voitti Oscar-palkinnon Palestiinalaisten taistelua Israelia vastaan kuvaava dokumenttielokuva voitti Oscar-palkinnon

"No Other Land" kuvaa palestiinalaisaktivistien taistelua kotiensa purkamista vastaan Israelin miehittämällä Länsirannalla neljän vuoden ajalta. "No Other Land" kuvaa palestiinalaisaktivistien taistelua kotiensa purkamista vastaan Israelin miehittämällä Länsirannalla neljän vuoden ajalta.