Hytaý Kommunistik partiýasynyň Merkezi Daşary gatnaşyklar komissiýasynyň müdiri Wan I, kärdeşi bilen Moskwadaky duşuşygynda Pekin bilen Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklaryň "strategiki taýdan iň gymmatly" diýip häsýetlendirdi. Bu beýannama Ukrainadaky uruş we ABŞ bilen başdan geçirilýän dartgynlylygyň arasynda berildi.

Russiýanyň Daşary işler ministri Sergeý Lawrow Demirgazyk Koreýa guran saparyndan soň Pekine bardy. Lawrowyň saparynda Ukrainadaky uruşda Moskwa goldaw babatynda kepillik alandygy beýan edildi.

Hytaýyň Daşary işler ministrliginiň geçirlen gepleşikler barada beren beýatyna görä, Wan I ýekşenbe güni Lawrowa: "Hytaý-Russiýa gatnaşyklary häzirki wagtda dünýäniň esasy güýçleriniň arasynda iň durnukly, ýetişen we strategiki taýdan iň gymmatly gatnaşykdyr" diýdi.

Wan I: “Häzirki üns ... toplumlaýyn strategiki hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak, iki tarapyň ösüşine we janlanmagyna itergi bermek we durnuksyz we üýtgeýän dünýä tarapyndan ýüze çykýan kynçylyklara bilelikde jogap bermek” diýip nygtady.

Hytaýyň beýanyna görä, iki ministr "Koreýa ýarym adasy, Ukraina krizisi, Eýranyň ýadro meselesi we beýleki meseleler barada pikir alyşdy" diýip bellendi.

Hytaý Waşington bilen gatnaşyklar barada hiç hili beýanat bermese-de, Russiýa bu meseläniň gün tertibinde durýandygyny aýtdy.

Russiýanyň Daşary işler ministrligi şeýle hem Lawrow bilen Wanyň beýleki "derwaýys meseleler", şol sanda Ysraýylyň Gazadaky söweşi barada pikir alyşandygyny habar berdi.

Moskwanyň diplomatik we ykdysady ýarany Hytaý, Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky konfliktde bitarapdygyny aýdýar.