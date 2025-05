Ekwadorda hökümet Noboanyň wezipä girişmeden ozal daşary ýurtly jenaýatçy toparlaryň hüjüm guramak isleýändigini we bidüzgünçilikler çykarmagy meýilleşdirýändigini we saýlawda ýeňilen syýasy toparlaryň we jenaýatçylykly guramalaryň hyzmatdaşlyk edýändigini.

Ekwadoryň hökümeti ýurduň Prezidenti wezipesine saýlanan Daniel Noboanyň janyna kast ediljek bolýandygy baradaky razwedka maglumatlaryna esaslanyp ýurdy “iň ýokary hüşgärlik” ýagdaýyna geçirdi.

Ekwadoryň hökümeti şenbe güni X platformasyndan beren beýanatynda: “Biz Prezidentiň, hökümet agzalarynyň we döwlet işgärleriniň janyna kast etmek synanyşyklaryny berk ýazgarýarys we ret edýäris” diýip habar berildi.

Aňtaw maglumatlaryna görä, Meksikadan we beýleki ýurtlardan gelen jenaýatçylaryň “terrorçylykly hüjümleri” we “zorlukly demonstrasiýalar arkaly köçe bidüzgünçiliklerini” amala aşyrmak üçin Ekwadora girendikleri aýdylýar.

Hökümet tarapyndan berilen beýanatda, saýlawda ýeňilen syýasy töwerekler bilen hyzmatdaşlykda bolan jenaýatçylykly toparlaryň haýsy syýasy toparlar bilen hyzmatdaşlyk edýändigi barada bolsa maglumat berilmedi.

Beýanatda mundan başgada: “Bu hereketler diňe bir hökümeti durnuksyzlaşdyrmaga däl, eýsem demokratiýany, Ekwadoryň garaşsyzlygyny, parahatçylygyny we kanunçylygyny hem gowşatmaga gönükdirilendir” diýip aýan edildi.

Ministrligiň maglumatyna görä, ýurduň Ýaragly Güýçleriniň, Milli Polisiýa gullugynyň we aňtaw gulluklarynyň howplary ýüze çykarmak we ony “täsirsiz ýagdaýa getirmek” üçin utgaşykly iş alyp barýarlar.

Beýanadta: “Tutanýerliligimiz synagdan geçirilmek islenýän bolsa, doly güýjümiz bilen garşylyk görkezeris. Ýatdan çykarylmasyn: Biz ýeňiş gazanan tarapdyrys we mundan soň hem ýeňiş gazanmaga dowam ederis” diýip mälim edildi.

“Saýlaw galplygy”

Ministrligiň bu habary ýurduň syýasy dartgynlylygynyň ýokarlanýan döwründe gelip gowuşdy.

Noboa aprel aýynyň 13-inde geçirilen ikinji tapgyr saýlawda Luisa Gonzalesi ýeňdi, emma Gonzales ony “saýlaw galplygy” bilen aýyplady.

Ekwadoryň saýlaw geňeşi we halkara synçylary onuň aýyplamalaryny ret etdiler.

Gonzalesi goldaýan Meksikanyň Prezidenti Klaudiýa Şeýnbaum Noboanyň ýeňşini ykrar etmedi.

Nobaonyň janyna kast etmek bilen baglanyşykly habarlaryň peyda bolmagyndan soň, Meksikanyň Daşary işler ministrligi goşulyşmak bilen bagly habarlary ret etdi: “Biziň ýurdumyz beýleki ýurtlaryň işine gatyşmazlyk ýörelgesine eýerýär” diýip belledi.

Kolumbiýa hem saýlawyň netijesini entek resmi taýdan ykrar etmedi.

24-nji maýda kasam edip, wezipä girişmegine garaşylýan Noboa garaşýan iň kyn mesele, her sagatda jenaýat bolan ýurtda kartel toparlaryna garşy göreş bolar.