Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ECO) 17-nji Sammiti sebitleýin hyzmatdaşlyk üçin täze maksatlary kesgitläp, tamam boldy.

Azerbaýjanyň Hankendi şäherinde geçirilen sammitde bilelikdäki beýannama kabul edilip, Azerbaýjanyň azat edilen Garabag we Gündogar Zengezur ykdysady sebitlerinde amala aşyrylýan giň gerimli dikeldiş we ösüş tagallalaryna ýokary baha berildi.

Beýannamada, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň 51-nji maslahatynda kabul edilen “Stambul Jarnamasy” we degişli karara salgylanyp, häzirki Ermenistanyň çäginden mejbury we yzygiderli çykarylan ýüz müňlerçe azerbaýjanlynyň ýagdaýy agzalyp geçildi we azerbaýjanlylaryň ýaşaýyş ýerlerine parahat, howpsuz we mertebeli ýagdaýda dolanmak hukugynyň tassyklanylýandygy bellenildi.

Beýannamada YHG agzalarynyň ykdysady durnuklylyk we howanyň üýtgemegine garşy geljekki gün tertibiniň merkezinde bolmalydygy kabul edildi we gaýtadan dikeldilýän energiýa kuwwatyny artdyrmak, howa üçin amatly oba hojalygy, suw dolandyryşy we biodürlüligi goramak ýaly meselelerde bilelikde ädimleriň ädilmelidigi nygtaldy.

Azerbaýjanyň birinji wise-prezidenti Mehriban Aliýewanyň we Türkiyäniň birinji hanymy Emine Erdoganyň “Nol Zyňyndy” başlangyjy bilen birlikde YHG-na agza ýurtlaryň zenan liderleriniň ekologiki başlangyçlaryna ýokary baha berildi.

Beýannamada Azerbaýjanyň BMG-niň Howanyň Üýtgemegi Konferensiýasyna (COP29) ýer eýeçilik edendigi üçin minnetdarlyk bildirilip, Türkiyäniň 2026-njy ýylda COP31-i geçirmek üçin dalaşgärligi goldanyldy.

Mundan başgada “YHG Maýa goýumlary”, Söwda-senagat edaralarynyň geňeşi, bitewi maglumat giňişligini döretmek we YHG Söwda we Ösüş bankynyň ygtyýarlyklaryny güýçlendirmek ýaly başlangyçlar goldanyldy.

Beýannamada emeli intellekt, blokçeýn, kosmos tehnologiýalary we maglumat tehnologiýalary ýaly ugurlarda hyzmatdaşlygyň artdyryljakdygy, şeýle-de YHG Emeli Intellekt Merkezi ýaly gurluşlaryň mümkinçilikleriniň güýçlendiriljekdigi bellenildi.

Gaza, Ysraýyl-Eýran çaknyşyklary we Hindistan-Pakistan dartgynlyklary

Beýannamada Gazadaky ýagdaýyň ýaramazlaşmagyna alada bildirildi we çäklendirilmedik ynsanperwer kömek bilen bilelikde dessine we hemişelik ýaraşyk çagyryşy berildi.

Şeýle-de, Ysraýylyň Eýrana garşy soňky hüjümleri barada alada bildirilip, halkara hukugyna hormat goýulmalydygy we tapawutlylyklaryň dialog arkaly çözülmelidigi nygtaldy.

Beýannamada Hindistan bilen Pakistanyň arasyndaky artan dartgynlyga alada bildirilip, Pakistana raýdaşlyk ýüzlenmesi berildi we taraplaryň diplomatik çözgütleri gözlemekleri barada çagyryş berildi.

Beýannamada YHG-nyň 18-nji Sammitiniň 2027-nji ýylda Eýranda geçiriljekdigi bellenildi.