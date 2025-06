Russiýa ýekşenbe güni söweşde ölen 1200 ukrain esgeriniň jesedini Ukraina gowşurdy. Russiýanyň döwlet habar gulluklary Moskwanyň bolsa onuň ýerine ýekeje rus esgeriniň jesedini almandygyny habar berdiler.

Russiýanyň döwlet habar gulluklary TASS we RIA näbelli çeşmä salgylanyp, şol maglumaty habar berdiler.

Stambulda şu aýyň başynda Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda geçirilen gepleşikleriň netijesinde gazanylan ylalaşygyň çäginde, geçen hepde 4-nji harby jynaza alyş-çalşygy amala aşyryldy.

Kiýew we Moskwa her tarapyň 6000-e çenli jesediň gowşuryljakdygyny we agyr ýaralanan we ýarawsyz harby ýesirleri we 25 ýaşa çenli tussaglylary alyş-çalyş etjekdigi barada ylalaşdylar.

Russiýa şu wagta çenli 5000 töweregi ukrain esgeriniň jesedini Ukraina gowşurandygyny, ýöne öwezine bary-ýogy 27 rus esgeriniň jesedini alandygyny habar berdi.

Ukraina bilen Russiýa şu wagta çenli üç gezek harby ýesirleri çalyşdylar, emma olaryň takyk sany barada maglumat ýok.