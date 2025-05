Pakistanyň Maliýe ministri Muhammet Aurangzeb Roýter habarlar agentligine beren beýanatynda täze ykdysady netijelendirmä zerurlygyň bolmandygyny belläp, esasy garşydaşy Hindistan bilen başdan geçirlen harby dartgynlygyň Pakistana uly bir maliýe täsiriniň bolmajakdygyny we bar bolan maliýe gurşawda dolandyryp boljakdygyny beýan etdi.

Muhammet Aurangzeb duşenbe güni beren beýanatynda, çaknyşygy az maliýe täsiri olan “gysga möhletli dartgynlyk” hökmünde häsýetlendirdi we onuň "Pakistan hökümetiniň bar bolan maliýe giňişliginde" çözülip bilinjekdigini aýtdy.

Geljek býujetde harby çykdajylaryň artdyrylyp-artdyrylmajakdygy bilen bagly soraga Aurangzeb, bu mesele barada düşündiriş bermekden saklandy we anyk meýilnamalary ara alyp maslahatlaşmagyň entek irdigini aýtdy we şeýle-de bolsa, "Goranmak zerurlyklarymyzy kanagatlandyrmak üçin zerur çäreler görüler" diýdi.

Aurangzeb duşenbe güni beren beýanatynda, iki ýurduň arasynda ýaraşygyň ýola goýulmagynda möhüm rol oýnan ABŞ bilen söwda gepleşikleriniň “gysga wagtda” özgerjekdigini aýtdy. Pakistanyň has ýokary hilli pagta, has köp soýa import edip biljekdigini we uglewodorod ýaly beýleki görnüşleriň hem derňeljekdigini habar berdi.

ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp şol gün beren beýanatynda, ýaraşyk ylalaşygynyň yglan edilmeginden soň Hindistana we Pakistana kömek bermäge taýýardyklaryny belledi we söwdanyň “çaknyşyklaryň bes edilmeginiň” uly sebäbidigini beýan etdi.

Pakistan ABŞ-a eksportynda takmynan 3 milliard dollar artykmaçlygy sebäpli 29 göterim derejesinde salgyda sezewar boldy. Şeýle-de bolsa, bu salgyt aprel aýynda yglan edilen 90 günlük arakesme sebäpli togtadyldy.