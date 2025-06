Eýran, Ysraýyla garşy duşmançylygyň güýçlenmeginden soň ýüzlerçe balistiki raketa atdy. Eýranyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri, Tel-Awiwde birnäçe ýeriň nyşana alynandygyny we Goranmak ministrligi bilen birlikde harby zolaklaryň golaýynda ýangynlaryň ýüze çykandygyny habar berdi.

Ysraýylyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri hem hüjüm hakyndaky habarlary tassyklady.

Anna gijesi guralan hüjüm, Eýranyň Ynkylap goragçylary goşuny tarapyndan hem tassyklandy we Tähranyň Ysraýyla guran iň uly harby hüjümi hökmünde bellige alyndy.

Eýranyň resmi Press TW kanaly, raketa hüjümleriniň birinji tolkunynyň Tel-Awiwe ýaramaz täsirini ýetirendigini habar berdi.

Ysraýylyň Channel 13 kanaly bolsa birnäçe raketanyň öňüniň alynyp bilinmändigini we ýurduň çar tarapynda nyşanalaryny urandygyny mälim etdi.

AFP-nyň Tel-Awiwdäki habarçysy, şäherden tüsseleriň çykandygyny we gijäniň dowamynda partlama sesleriniň eşidilendigini habar berdi. Döwlet eýeçiligindäki kärhanalaryň we howpsuzlyk desgalarynyň golaýynda ýangynlaryň ýüze çykandygyny we halas ediş toparlarynyň gyssagly işe girendigini nygtady.

IRGS Ysraýylda birnäçe ýeriň nyşana alynandygyny habar berdi.

Roýter habar gullugyna beýannama beren eýranly ýolbaçy bolsa “Ysraýylda howpsuz ýer ýok. Biziň ar alyşymyz agyr bolar” diýdi.

Ysraýylyň harby goşuny, howa goranyş ulgamlary arkaly raketalaryň bir böleginiň öňüniň alynandygyny emma käbiriniň öňüniň alynyp bilinmändigi sebäpli partlamalaryň bolandygyny aýan etdi. Harby goşun tarapyndan berlen beýannamada çekilen adam pidalary ýada zyýanyň möçberi hakynda maglumat berilmedi.

Eýranyň dini lideri Ali Hamaneýiň Ysraýylyň uruş yglan etmegine jogap hökmünde agyr zarba urjakdyklaryny beýan etmeginden birnäçe sagat soň, Ysraýyla raketa hüjümi guraldy. Ali Hamaneý “Ysraýyl bu urşy başlatdy we jerimesi agyr bolar”diýipdi.

Anna güni ir ertir Ysraýylyň Eýrana guran hüjümlerinden soň, Tähran, Tel-Awiwde strategiýa taýdan esasy orun eýeleýän ýerleri nyşana aldy.