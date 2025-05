Aşa sagçy Maliýe ministri Smotriç, bu ädimi basylyp alnan Günbatar Şeriada Ysraýylyň ‘üstünligini’ ornaşdyrmaga tarap ädilen ädimdigini belledi.

Aşa sagçy Maliýe ministri Bezalel Smotriç Ysraýylyň Howpsuzlyk kabinetiniň, Günbatar Şeriada 13 ýaşaýyş nokadyny aýyrmak we kanunylaşdyrmak meýilnamasyny tassyklandygyny habar berdi.

Smotriç: “Ýaşaýyş ýerlerinde kadalaşdyrmak we düzgünleşdirmek ynkylabyny dowam etdirýäris. Bukulmagyň we ötünç soramagyň ýerine baýdagymyzy galdyrýarys, gurýarys we ýerleşýäris. Ol Ýahuda we Samiriýe ýaşaýyş nokatlaryndaky üstünlik ugrunda ýene-de bir möhüm ädim” diýdi.

Ýaşaýyş nokatlarynyň aýrylmagy bilen bagly karar, şenbe güni agşam Ministrler kabinetiniň maslahatynda kabul edildi.

Palestinanyň garşylyk topary Hamas Ysraýylyň bu hereketini “bolan ýagdaýy kabul etdirmek üçin umytsyz synanyşyk” diýip ýazgardy.

Hamas halkara jemgyýetçiligini Ysraýylyň basylyp alnan Günbatar Şeriada bikanun bosgun nokatlaryny giňeltmegini duruzmak üçin çäre görmäge çagyrdy.

770000 bikanun ysraýylly ýaşaýjy

Palestinanyň habar çeşmelerine görä, 2024-nji ýylyň ahyryna çenli basylyp alnan territoriýada 180 bosgun nokadynda we 256 kiçi nokatda takmynan 770000 bikanun ysraýylly ýaşaýjy ýaşaýar.

BMG basylyp alnan Palestin territoriýalaryndaky ähli Ysraýyl bosgun nokatlaryny halkara kanunlaryna laýyklykda bikanun hasaplaýar we dowam edýän giňelmäniň iki döwletli çözgüde howp salýandygy barada duýduryş berýär.

Günbatar Şeriada dartgynlyk ýokary derejede dowam edýär, Palestinanyň Saglygy goraýyş ministrliginiň maglumatlaryna görä, 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabrynda Gaza garşy hüjümleriň başlan gününden bäri Ysraýylyň goşuny we bikanun ýaşaýjylar tarapyndan azyndan 937 palestinli öldürildi, 7000-den gowrak palestinaly ýaralandy.

Geçen ýylyň iýul aýynda Halkara kazyýet Ysraýylyň Palestin territoriýalaryny uzak wagtlap basyp almagyny bikanun diýip yglan edip, basylyp alnan Günbatar Şeriada we Gündogar Iýerusalimdäki ähli bosgun nokatlarynyň boşadylmagyny talap etdi.