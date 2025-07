Türkiye Respublikasynyň Daşary işler ministri Hakan Fidan we Milli Goranmak ministri Ýaşar Güler iki ýurduň arasyndaky strategiki hyzmatdaşlygy güýçlendirmek we sebit parahatçylygy üçin ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak üçin 9-njy iýulda Pakistana sapar gurarlar.

Daşary işler ministrliginiň habar çeşmelerine görä, türk wekiliýeti sişenbe güni Pakistanyň premýer-ministri Şahbaz Şerif, Wise-premýer we Daşary işler ministri Yshak Dar we goşun serkerdesi marşal Saýed Asim Munir bilen gepleşikler geçirerler.

Türkiye bilen Pakistanyň ykdysadyýet, söwda we goranmak ugurlarynda ýakyn ikitaraplaýyn gatnaşyklary bar. Bu ýokary derejeli saparyň howpsuzlyk we terrorçylyga garşy göreş boýunça hyzmatdaşlygy has hem ösdürmegine garaşylýar.

Ankara bilen Yslamabad sebitleýin durnuklylyk, esasanam terrorçylyk bilen baglanyşykly kynçylyklar babatynda umumy strategiki gyzyklanmalara eýedir. Musulman dünýäsiniň öňünde durýan esasy meseleler, esasanam Palestina meselesi babatynda taraplaryň ikisem umumy garaýyşa eýedir.

Türk resmileriniň we pakistanly kärdeşleriniň 2025-nji ýylyň fewral aýynda Yslamabatda geçirilen Ýokary derejeli strategiki hyzmatdaşlyk geňeşiniň maslahatyndan amala aşyrlan işleri gözden geçirmeklerine garaşylýar. Şeýle hem, 2026-njy ýylda Türkiyede geçiriljek indiki maslahata taýýarlyk işlerine baha bererler.

Türkiye, maý aýynda Günorta Aziýa sebitiniň iki döwletiniň arasynda dört gün dowam eden söweşiň başynda Hindistan tarapyndan amala aşyrlan serhetara howa hüjümlerini ýazgarýan ilkinji ýurt boldy. Şondan soň Ankara sebitdäki parahatçylygy we durnuklylygy goldamak ygrarlylygyny ýene-de bir gezek nygtap geçdi.

Türk wekiliýetiniň ikitaraplaýyn goranyş hyzmatdaşlygyny güýçlendirmek boýunça çäreleri ara alyp maslahatlaşmagyna garaşylýar. Iki ýurt Owganystandaky durnuksyzlygy sebit howpsuzlygyna we durnuklylygyna gönüden-göni howp hökmünde görýärler.

Pakistan Türkiyäniň FETÖ, PKK we DAIŞ ýaly terror guramalaryna garşy alyp barýan göreşini goldaýar. 2023-nji ýyldaky hasabata görä, Türkiye Pakistanyň iň uly 2-nji ýarag üpjünçisi ýagdaýynda durýar. Ankara 2023-nji ýylda 21 million dollarlyk ýarag we ok-däri eksport edip, Yslamabadyň umumy ýarag zerurlygynyň 11 göterimini kanagatlandyrdy.

Fidan Pakistana ilkinji resmi saparyny 2024-nji ýylyň 18-20-nji maý aralygynda amala aşyrypdy. Pakistanyň Daşary işler ministri Dar bilen soňky gezek bolsa 21-22-nji iýun aralygynda Stambulda geçirilen Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Daşary işler ministrleri geňeşiniň 51-nji maslahatynda duşuşyk geçiripdi.

Iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklar 2009-njy ýylda döredilen we soňra Ýokary derejeli strategiki hyzmatdaşlyk geňeşine göterilen Ýokary derejeli hyzmatdaşlyk geňeşiniň üsti bilen iň ýokary syýasy derejä ýetirildi.

Iki ýurduň arasyndaky söwda mukdary 1 milliard dollar töweregindedir. 2024-nji ýylda söwda mukdary 1,3 milliard dollara ýetdi, türk eksporty 918 million dollara, import 440 million dollara barabar boldy.

Türkiyäniň Pakistana goýan umumy maýa goýumlary 2 milliard dollar töweregidir. Türk potratçylyk firmalary umumy bahasy 3,5 milliard dollar töweregi bolan Pakistanda 72 taslama amala aşyrdy.

Iki ýurduň arasynda energiýa we möhüm minerallar pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça başlangyçlar dowam edýär. Türkiye Nebitleri anonim hyzmatdaşlygy bilen Pakistanyň üç milli nebit kompaniýasynyň arasynda 2025-nji ýylyň aprelinde gol çekilen Bilelikdäki teklip şertnamasy bilelikdäki nebit-gaz gözleg işlerine mümkinçilik berýän möhüm ädim hasaplanýar.