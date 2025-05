Türkiýäniň Dini işler boýunça guramasy musulmanlaryň haj parzyny ýerine ýetirmegi üçin türk raýatlaryna giň gerimli hyzmatlary hödürlemek üçin guramaçylykly iş alyp barýar.

Çarşenbe güni Mekgede geçirilen metbugat ýygnagynda edaranyň başlygy Ali Erbaş şu ýyl Türkiýäniň Saud Arabystanyna haj üçin 84,942 raýatyny iberendigini aýtdy.

Türk zyýaratçylarynyň köpüsi eýýäm Mekgä we Medinä gelipdir, galan raýatlaryň hem golaýda mukaddes şäherlere bargymagyna garaşylýar. Türk zyýaratçylarynyň ortaça ýaşy 60 bolup, bu mukaddes syýahata gatnaşýanlaryň ýaşulylardan yaratdygyny görkezýär.

Erbaş hajy "kyn, ýöne çuňňur manyly ybadat" diýip häsiýetlendirdi we ýolbaşçylygyň ýol görkezmek, saglyk we logistika goldawy ýaly ugurlarda giňişleýin taýýarlyklary hakynda maglumat berdi.

“Raýatlarymyzyň haj borçlaryny iň gowy derejede ýerine ýetirmegi üçin giň gerimli guramaçylyk işlerini alyp barýarys” diýip, Erbaş aýtdy.

Ol dini ýol görkezme, saglyk hyzmatlary, ýaşaýyş, transport we aragatnaşyk ýaly ugurlary öz içine alýan giň goldaw infrastrukturasyny düşündirdi. Jemi 71 sany tejribeli alym we 418 sany zenan dini ýol görkeziji irşad (ruhy ýol görkezme) işlerini alyp barmak üçin bellenipdir. Şeýle hem 392 topar ýolbaşçysy we 1,840 agza zyýaratçylara hyzmat edýär.

Erbaş: “Biz hajy diňe bir dini däp hökmünde däl, eýsem çuňňur bilim we ruhy ösüş syýahaty hökmünde görýäris” diýip, ol aýtdy. “Her bir zyýaratçynyň şahsy we jemgyýetçilik taýdan kämilleşip dolanmagyny isleýäris” diýdi.

Hajyň iň möhüm tapgyrlaryndan biri bolan Arafat üçin taýýarlyklar tamamlandy. Erbaş sowadyjyly çadyrlaryň gurlandygyny we hassalara ýa-da ýaşuly zyýaratçylara hyzmat etmek üçin wagtlaýyn hassahananyň açyljakdygyny aýtdy.

“Bu ýerde wagtymyz gysga bolsa-da, ýaşuly we fiziki taýdan kynçylyk çekýän zyýaratçylaryň ähli transport işleri ulag bilen dolandyrylar” diýip, ol sözünin üstüni ýetirdi.

Mundan başga-da, Diyanet Digital topary, edaranyň metbugat bölümi we teleýaýlym bekedi mukaddes topraklarda metbugat habarlaryny we aragatnaşygy üpjün etmek üçin iş alyp barýar.

Saud Arabystany bilen güýçli hyzmatdaşlyk

Erbaş Saud Arabystanynyň güýçli hyzmatdaşlygy we goldawy üçin çuňňur minnetdarlyk bildirdi.

“Biz Saud Arabystanynyň Haj ministrligi bilen örän gowy iş gatnaşyklaryna alyp barýarys. Olaryň zyýaratçylara hyzmat etmek baradaky yhlasy öwgä mynasyp we men bu dostlukly hem-de dostlukly ýurdumyzdaky doganlarymyza ýürekden minnetdarlyk bildirmek isleýärin” diýip, Erbaş sözlerini tamamlady.