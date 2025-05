Lýuksoryň häkimi Abdulmuttalib Amara, Ýokary gadymy eserler geňeşiniň baş sekretary Muhammet Ysmaýyl we müsürli arheolog Dr. Zahi Hawassyň gatnaşmagynda geçirilen metbugat ýygnagynda, bu möhüm açyşlaryň, 2022-nji ýylyň sentýabr aýyndan bäri sebitde gazuw-agtaryş işlerini geçirýän "Zahi Hawass arheologiýa we miras gaznasy" we Ýokary gadymy eserler geňeşi bilen baglanyşykly bilelikdäki arheologiki toparyň üç ýyllyk işiniň netijesinde amala aşyrylandygyny mälim etdi.

Dr. Hawass, açylan taryhy tapyndylaryň arasynda Şa aýal Hatşepsutyň jynaza ybadathanasynyň esasy girelgesi hasaplanýan "Jülge ybadathanasynyň" esasy galyndylarynyň we Hatşepsut döwründäki seýrek we täsin relýefleriň bardygyny aýtdy. Bu relýefleriň heýkeltaraşlyk sungatynyň iň ajaýyp nusgalarynyň hataryndadygy we Müsüriň muzeýlerinde mysallaryň gaty azdygyny nygtady.

Şeýle hem tapylan relýefleriň Ramzes döwründe we XIX neberäniň (b.e. öňki 1292-1186) döwründe weýran edilen Jülge ybadathanasynyň harabalyklarynyň iň gowy goralýan böleklerinden ybaratdygy mälim edildi.

Bu açyşlar gadymy Müsür medeniýetiniň taryhyna möhüm goşant goşýar we Lýuksor sebitiniň dünýäniň dürli künjeklerinden alymlaryň we myhmanlaryň ünsüni özüne çekýän täsin eserlerden dolydygyny ýene bir gezek subut edýär.