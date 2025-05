Ýaponiýanyň, Koreýa Respubliklasynyň we Hytaýyň daşary işler ministri, Tokioda geçirlen duşuşykda hyzmatdaşlygyň artdyrylmagy boýunça ylalalşyk gazandy. Ýaponiýanyň Daşary işler ministri Takeşi Iwaýa, duşuşykdan soň beren beýannamasynda “Üç ýurt hökmünde özara hyzmatdaşlyk, sebitara we halkara meseleler boýunça pikir alyşdyk. Özara hyzmatdaşlygyň höweslendirilmegi boýunça ylalaşyk gazandyk” diýdi.

Ýaponiýanyň Daşary işler ministri Iwaýa “Halkara derejesinde ýagdaý gün saýyn agyrlaşýar we taryhy taýdan öwrül nokadyny başdan geçirýäris” diýdi.

Iwaýa “Şeýle ynjyk döwürde bölünşigi we çaknyşygy gepleşik we hyzmatdaşlyk arkaly ýeňip geçmek hemişekisinden has möhüm” diýdi.

2023-nji ýyldan bäri üç ýurduň daşary işler ministriniň, ABŞ-nyň Prezidenti Donald Trampyň alyp barýan syýasatlarynyň birnäçe ýyllyk hyzmatdaşlyklara ýaramaz täsirini ýetirýän günlerinde ilkinji duşuşygyny geçirendigi nygtalýar. Duşuşykda Demirgazyk Koreýanyň ýadro meýilnamasy we söwda ýaly meseleleriň seljerilmegine garaşylýar. Geçen ýyl Seulda geçirlen sammitden soň nobatdaky üçtaraplaýyn liderler sammiti meselesi hem gün tertibine getirler.

Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministri Ço Te Ýul, “Koreýa Ýarymadasynyň howpsuzlygy hem Gündogar Aziýanyň hem-de dünýäniň parahatçylygy we howpsuzlygy taýdan diýseň möhüm. Şu gün Demirgazyk Koreýanyň ýadro ýaraglary meselesini gün tertibine getirmek isleýärin” diýdi.

Erkin söwda gepleşikleri

Şu ýyl II jahan urşunyň tamamlanmagynyň 80 ýyllygynyň bellenilip geçilýändigini nygtan Hytaýyň Daşary işler ministri Wang Ýi, erkin söwda gepleşikleriniň geçirilmegini isleýändiklerini belledi.

“Üç ýurt Hytaý, Ýaponiýa we Koreýa Respublikasy taryhy hakykatlary kabul edip gelejege seretmeli we Gündogar Aziýada özara hyzmatdaşlygy güýçlendirmeli” diýen Wang, sebitara ykdysady gatnaşyklaryň ösdürilmelidigini nygtady.

Tokio bilen Seul, amerikaly müňlerçe esgeri ýurtlaryna kabul edip resmi Waşington bilen ýakyndan gatnaşyk edýär. Emma bu üç ýurt ABŞ, Ýaponiýa we Koreýa Respublikasy, Hytaýyň dünýäniň ykdysady taýdan ikinji ýurdy hökmünde sebileýin howpsuzlyk meselesinde uly rol oýnaýandygyny bilýär.

Ýaponiýanyň Daşary işler ministri Iwaýa duşuşygyň çäginde hytaýly we koreýaly kärdeşleri bilen özaara duşuşyk geçirer. Şeýle hem Ýaponiýa bilen Hytaýyň arasynda 6 ýyl soň ilkinji gezek ýokary derejeli ykdysady hyzmatdaşlyk maslahaty geçirler.

2023-nji ýylda Fukuşimada ýykylan ýadro desgasynyň galyndylarynyň arassalanandan soň deňize goýberilmegi sebäpli Hytaý tarapyndan ýapon önümlerine goýlan gadagançylyk meselesi hem gün tertibine getirler.