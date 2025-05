Polisiýa gullugynyň şenbe güni beren beýanatynda, Hindistanyň howpsuzlyk güýçleri Çhattisgarh welaýatynyň Sukma sebitinde bolan ýargly çaknyşykda azyndan 16 maoist gozgalaňçyny öldürendigini habar berdi.

Aşa çepçi gozgalaňçylar hökümede garşy eýýäm onlarça ýyl bäri partizan söweşlerini alyp barýar, esasan hem orta we gündogar Hindistanda berk çaknyşyklar başdan geçirilýär we taraplaryň ikisinden hem adam pidalary çekilýär.

Anna güni başdan geçirlen wakada howpsuzlyk güýçleri Çhattisgarh welaýatynyň günortasyndaky Sukma sebitinde geçiren gözleg işleriniň netijesinde köp sanda ýarag tapdy, polisiýa gullugy şol maglumaty beýan etdi.

Gozgalaňçylar, Hindistanyň garyp daýhanlaryna we ýer eýeçiligi bolmadyk zähmetkeşlere öz ýerleriniň üstünden has köp gözegçilik we iri magdançylyk kompaniýalarynyň gazyp alýan mineral baýlyklaryndan has uly paý bermek üçin göreşýändiklerini aýdýarlar.

Hindistanyň Içeri işler ministri Amit Şah gozgalaňy doly ýok etmegi wada berdi, we Premýer-ministr Narendra Modiniň geçen ýyl üçünji möhlete häkimiýete gelmeginden bäri howpsuzlyk güýçleri bilen Maoistleriň arasyndaky çaknyşyklar has hem güýçlendi.