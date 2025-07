Terror guramasy PKK-nyň agzalary anna güni Yragyň Süleýmaniýe welaýatynda Ankaranyň "Terrorsyz Türkiye" maksadyna laýyklykda ýaraglaryny taşlap başladylar.

Türkiyäniň howpsuzlyk güýçleri tarapyndan alnyp barylan aýgytly we täsirli terrorçylyga garşy operasiýalardan soň, PKK maý aýynda özüni dargatjakdygyny we ýaraglaryny taşlajakdygyny mälim etdi. Bu, Türkiyäniň onlarça ýyllap dowam eden terrorçylyga garşy göreşinde möhüm öwrülişik hökmünde hasaplanýar.

Terrorçylyga garşy göreşini diplomatik arenada giňelden Türkiye döwleti, esasan hem Ýewropadaky we Ýakyn gündogardaky halkara hyzmatdaşlaryna garşy amala aşyrýan we ençeme ýyl dowam eden durnukly basyşlary netije bermäge başlady. PKK-nyň daşary ýurt paýtagtlarynda erkin ýagdaýda iş alyp barmak, para toplamak we dürli syýasy bahanalar arkaly serişdeleri toplamak mümkinçilikleri ep-esli çäklendirildi. Türkiyäniň barha artýan geosyýasy täsiriniň artmagy hem ýurduň aladalarynyň global güýçler tarapyndan has çynlakaý kabul edilmegini üpjün etdi.

Ykdysady gatnaşyklar, energiýa diplomatiýasy we sebit hyzmatdaşlygy arkaly Ankara PKK-nyň daşary ýurtlardaky goldaw ulgamlaryny kem-kemden gowşatdy.

Adalat we ösüş partiýasynyň metbugat sekretary Ömer Çelik çarşenbe güni agşam eden çykyşynda ýarag taşlamak tapgyrynyň gysga wagtyň içinde tamamlanmalydygyny aýtdy.

Türkiye 40 ýyldan gowrak wagt bäri asuda ilata we türk howpsuzlyk güýçlerine guran hüjümleri arkaly 40000-den gowrak adamyň ölümine sebäp bolan PKK-a garşy göreş alyp barýardy.