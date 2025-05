Pakistanyň Premýer-ministri Şahbaz Şerif Hindistan bilen başdan geçirlen harby dartgynlykdan soň Günorta Aziýada parahatçylygyň höweslendirilmegindäki roly sebäpli Türkiyäniň Prezidenti Rejep Taýýip Erdogan barada öwgüli sözler aýtdy.

Şahbaz Şerif sişenbe güni X sosial media hasabyndan beren beýanatynda: “Eziz doganym Prezident Rejep Taýýip Erdoganyň Pakistana bolan berk goldawy we üýtgewsiz raýdaşlygy mende diýseň täsir galdyrdy” diýip belledi.

Pakistanyň Türkiye bilen bolan “uzak wagtdan bäri dowam edýän, wagty bilen synagdan geçen we hemişelik” doganlyk gatnaşyklaryna buýsanýandygyny we şol gatnaşyklaryň her täze kynçylyk bilen has hem güýçlenýändigini habar berdi.

"Konstruktiw rol, bilelikdäki tagallalar"

Şahbaz Şerif: “Hormatly Prezidentiň Günorta Aziýada parahatçylygy ösdürmekdäki döredijilikli roly we bilelikdäki tagallalary üçin minnetdardyryn. Pakistanyň we Türkiyäniň arasyndaky gatnaşyklaryň iki ýurt we halk üçin ajaýyp we abadan geljegi ýola goýmak üçin bilelikde işleşýän mahalymyz has hem güýçlenmegini umyt edýärin” diýip belledi.