Adalat we ösüş partiýasynyň metbugat sekretary Ömer Çelige görä, “Terrorsyz Türkiýe” göreşi, Prezident Erdoganyň we Milletçi hereket partiýasynyň lideri Bahçeliniň ýolbaşçylygynda, syýasy ylalaşygyň we milli jebisligiň güýçlendirilmegi bilen täze tapgyra girdi.

Türkiýe, terrora garşy göreşde täze tapgyra girdi. Bu täze etap syýasy ylalaşygyň we milli jebisligiň güýçlenýän döwründe başdan geçirilýär.

Adalat we ösüş partiýasynyň metbugat sekretary Ömer Çelik X sosial media platformasyndan beren habarnamasynda, ilkinji nobatda Prezident R. T. Erdoganyň syýasy liderliginiň we içgin çemeleşmesiniň täze tapgyryň emele gelmeginde uly rol oýnandygyny nygtady.

Ömer Çelik, Milletçi hereket partiýasynyň başlygy Dewlet Bahçeliniň taryhy çagyryşynyň, soňky wakalara bolan berk pozisiýasynyň we ýolbeletliginiň, ýurduň içerki jebisliginiň güýçlendirilmegine goşant goşandygyny belledi.

Adalat we ösüş partiýasynyň metbugat sekretary Ömer Çelik, soňky döwürde partiýalaryň arasynda geçirlen gepleşikleriň, demokratik syýasatyň jogapkärçilik almagyna we anyk başlangyçlar etmegine mümkinçilik döredendigini nygtady.

“Terrorsyz Türkiýe”

İmraly adasyndan berlen soňky beýannama ünsi çeken Çelik, PKK-nyň ýaraglaryny taşlamak we dargamak kararynyň, “Terrorsyz Türkiýe” maksadyna ýetilmegi taýdan öwrülşik nokady bolandygyny belledi.

Ömer Çelik bu kararyň doly durmuşa geçirilmeginiň ýurtda täze döwrüň başlamagyna itergi berjekdigini nygtady.

Bu kararyň gyşarnyksyz ýerine ýetirilmelidigine ünsi çeken Ömer Çelik “Dargamak we ýarag taşlamak karary, PKK-nyň ähli şahalaryny, bölümlerini we bikanun gurluşlaryny öz içine aljak görnüşde doly ýerine ýetirilmeli” diýdi.

Kararyň ýerine ýetirliş etabyna döwlet eýeçiligindäki edaradyr kärhanalaryň gözegçilik etjekdigini nygtan Çelik, Prezident Erdogana hem ýetilen sepgit hakynda yzygiderli ýagdaýda giňişleýin maglumat beriljekdigini ýatlatdy.

Kararyň ýurduň içinde we daşynda durmuşa geçirilmeginiň ähmiýetine ünsi çeken Çelik, tapgyr netijeli dowam eden halatynda, uzak ýyllardan bäri terror guramalaryny wekil hökmünde ulanýan imperýalist strategiýalaryň hem öňüniň alynjakdygyny aýtdy.

Agzybirlik we milli şahsyýet

Çelik “Terrorsyz Türkiýe” maksadyna ýetilmeginiň, diňe howpsuzlyk syýasatlarynda täze sahypanyň açylmagy bilen çäklenmän eýsem şol bir wagtda syýasy ulgamlaryň çuňlaşan kynçylyklarynyň başdan geçirilýän döwründe ýurduň demokratik kanallaryny janlandyrjakdygyny belledi.

Ömer Çelik Türkiýäniň demokratiýasynyň, syýasy gurluşynyň we milli arkalaşygynyň güýçlenjekdigine ünsi çekdi.

Çelik, “Bu esasan TBMM-niň başda durmagynda syýasy dialog kanallarynyň doly işlemegini üpjün eden” diýip belledi.

“Doganlyk we raýatlyk duýgusy bilen”geljegimiziň iň güýçli we kanuny esaslarda guruljakdygyny aýdan Çelik “Her oňyn başlangyç täze özerlişiklere itergi berer” diýdi.

Ömer Çelik “Adymyz başgada bolsa umymy familiýamyz Türkiýe Respublikasy” diýip belledi.

Türkiýe döwletiniň esasy ýörelgeleri we halkynyň gymmatlyklary bilen baglanşykly haýsydyr bir meseläniň jedelleşilip bilinmejekdigini aýdan Çelik “Bu gymmatlyklara asla zeper ýetirilmez” diýdi.

Prezident Erdoganyň “Türkiýe asyry” missiýasynyň özenini terrorsyz Türkiýäniň emele getirýändigini aýdan Çelik “Halkymyz arkaýyn bolsa. Türkiýe Respublikasy gün tertibibine doly gözegçilik edýär” diýdi.

Terror guramasy özüni dargatdy

Türkiýe tarapyndan uzak ýyllardan bäri howpsuzlyk taýdan esasy howp hökmünde görülýän PKK, özüni dargadandygyny we ýarag taşlandygyny mälim etdi.

Türkiýe, ÝB, ABŞ, NATO we dünýäde birnäçe ýurt tarapyndan terror guramasy hökmünde ykrar edilen PKK, 40 ýyldan gowrak wagt bäri onmüňlerçe çaganyň, zenanyň we erkek adamyň öldürilmeginden jogapkär.

Yragyň demirgazygynda maý aýynyň 5-7-i aralygynda geçirlen gurultaýdan soň, onlarça ýyldan bäri gandöküşikli hüjümler guraýan we halka zulum edýän PKK, öz-özüni dargadandygyny we ýarag taşlandygyny mälim etdi.

Türk hökümeti, uzak ýyllardan bäri PKK-ny we onuň bilen arabaglanşykly toparlary milli howpsuyzlygy we sebitiň durnuklylygy taýdan esasy howp hökmünde görýär.

Ankara Türkiýäniň çäklerinde we daş-töwereginde terror guramalarynyň iş alyp barmagyna asla rugsat bermejekdigini nygtaýar.

PKK-nyň öz-özüni dargatmak we ýarag taşlamak baradaky karary terrora garşy göreşde öwrülşik nokasdy bolup biler.

Emma Türkiýe terror meselesinde ünsli çemeleşmäge dowam eder.