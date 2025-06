Kremliň metbugat sekretary Dmitriý Peskow sişenbe güni Stambulda Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda Stambulda geçirilen gepleşiklerde gazanylan ylalaşyklaryň "möhümdigini", emma uruşy bes etmek üçin çalt öňe gidişlige garaşylmaly däldigini aýtdy.

Moskwada geçirilen metbugat ýygnagynda çykyş eden Peskow meseläniň çylşyrymlylygy sebäpli "çalt çözgütlere we öňegidişlige" garaşylmaly däldigini, ýöne çözgüt ugrundaky işleriň dowam edýändigini aýtdy.

Peskow: “Elbetde, derrew çözgütlere we öňegidişlige garaşmak ýalňyş bolardy. Ýöne iş dowam edýär we Stambulda käbir ylalaşyklar gazanyldy. Olar möhümdir, sebäbi ahyrky netijede olar adamlaryň durmuşyny gyzyklandyýar. Bu ylalaşyklar durmuşa geçiriler we iş dowam eder” diýdi.

Peskow Russiýanyň Ukrainanyň konflikti çözmek baradaky garaýşyny öz içine alýan memorandumy gowşurandygyny, onuň köp sanly düzgünleri we birnäçe ýollary öz içine alýandygyny hem aýtdy.

Peskow: "Ýene bir gezek nygtap geçmek isleýärin, biz konflikti çözmek meselesiniň örän çylşyrymlydygyny we köp sanly jikme-jiklikleri öz içine alýandygyny birnäçe gezek aýtdyk. Hemmesi konfliktiň başlangyç sebäplerini aradan aýyrmak we durnukly çözgüt ýoluna geçmek üçin gönükdirilendir" diýip belledi.