Ukraina geljek hepde Stambulda Russiýa bilen gepleşiklere gatnaşmaga taýýardygyny aýtdy emma, parahatçylyk üçin şertleri kesgitleýän Moskwadan resminama talap etdi.

Ukraina: “Ukraina nobatdaky maslahata gatnaşmaga taýýar, ýöne konstruktiw pikir alyşmak isleýäris. Bu, Russiýanyň taslamasynyň bize ýetmeginiň möhümdigini aňladýar” diýdi.

Bu beýannamanyň Ukrainanyň goşulmagy üçin resmi şert bolup-bolmandygy entek belli däl.

Bu çagyryş, Birleşen Milletler Guramasynyň üç ýyl dowam eden uruşda parahatçylyga bolan umytlaryň “zordan” aýakda durýandygyny we ABŞ araçylyk tagallalaryndan çekilip biljekdigini we Russiýa has köp sanksiýalar girizip biljekdigini nygtady.

Ukrainanyň penşenbe güni çap eden beýanatyny, Russiýanyň duşenbe güni Stambulda geçiriljek täze gepleşiklere gatnaşjakdygy barada Kiýewiň tassyklamagyna garaşýandygyny aýtmagyndan soň berildi.

Diplomatik tagallalar soňky aýlarda güýçlendi, emma Russiýa Ukrainanyň territoriýasyny güýçli bombalamagyny dowam etdirdi we tiz wagtda ýaraşygyň gazanylmagy baradaky çagyryşlary ret etdi.

Moskwa 2-nji iýunda Stambulda göni gepleşikleriň ikinji tapgyryny geçirmegi teklip etdi we şol ýerde uzak möhletli parahatçylygy çözmek üçin şertlerini görkezýän "memorandum" hödürlejekdigini aýtdy.

Emma Ukraina, memorandumyň göçürmesini öňünden almasa, maslahatyň manysyz boljakdygyny öňe sürdi.

Bu talaba jogap beren, Kremliň metbugat sekretary Dmitriý Peskow Ukrainanyň resminamany gepleşiklerden ozal görmek islemeginiň "konstruktiw däldigini" aýtdy.

Ukraina eýýäm öz parahatçylyk çarçuwasyny hödürländigini we Moskwanyň hem şeýle etmegine garaşýandygyny aýtdy.

Zelenskiý: "Russiýa maslahatlary puja çykarmak üçin elinden gelenini edýär. Bu, Russiýanyň ýeterlik sanksiýalara, ýeterlik basyşlara sezewar edilmeginiň ýene bir sebäbi" diýdi.

Ukrainanyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Georgiý Tikhi: "Moskwanyň resminamasyny paýlaşmakdan ýüz öwürmegi" munuň hakykatdanam ultimatumlardan dolydygyny görkezýär "diýdi.

Erdogan “Gapylary ýapmaň” diýýär

Gepleşikleriň nobatdakysyna ýer eýeçiligini etmegine garaşylýan Türkiyäniň Prezidenti Rejep Taýýip Erdogan, taraplara diýaloga gapylaryny ýapmazlyklary barada çagyryş berdi.

16-njy maýda Stambulda geçirilen iň soňky göni gepleşik diňe tussaglaryň çalşylmagyna we aragatnaşyk saklamak baradaky düşnüksiz borçnamalar bilen netijelenipdi.