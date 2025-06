Prezident Erdogan Paşinýan, Subianto we Ibrahim bilen sebitdäki parahatçylyk, ikitaraplaýyn gatnaşyklar we hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşdy.

Türkiyäniň Prezidentiniň ýanyndaky Kommunikasiýalar edarasyndan berlen beýanata görä, Prezident Rejep Taýýip Erdogan Gurban baýramy mynasybetli Ermenistanyň, Indoneziýanyň we Malaýziýanyň liderleri bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy. Telefon söhbetdeşliklerinde ikitaraplaýyn gatnaşyklar we sebitleýin we global meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Prezident Erdogan penşenbe güni Ermenistanyň Premýer ministri Nikol Paşinýan bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde, liderler biri-birlerini baýramlary bilen gutladylar we Türkiye bilen Ermenistanyň arasyndaky gepleşikleriň barşyny ele aldylar.

Erdogan Günorta Kawkazda giň gerimli kadalaşma tapgyrynyň we Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky parahatçylyk gepleşikleriniň möhümdigini nygtady. Şeýle hem, Ankara bilen Ýeriwanyň arasyndaky yzygiderli aragatnaşyklaryň dowam edýändigine kanagatlanma bildirdi.

Penşenbe güni, Türkiyäniň Prezidenti şeýle hem Indoneziýanyň Prezidenti Prabowo Subianto we Malaýziýanyň Premýer-ministri Enwer Ibrahim bilen hem aýry-aýry telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi.

Telefon söhbetdeşliklerinde Tükriye bilen Günorta-gündogar Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky güýçli we ösüp barýan gatnaşyklara ünsleri çeken Erdogan, esasan hem energetika, saglygy goraýyş, bilim we goranyş senagaty ýaly ugurlardaky hyzmatdaşlygy nygtap geçdi.

Türkiyäniň Indoneziýa we Malaýziýa bilen hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak baradaky ygrarlylygyny gaýtadan tassyklan Erdogan Gurban baýramy mynasybetli gutlaglaryny ýetirdi we global kynçylyklaryň arasynda musulman ýurtlarynyň agzybirliginiň möhümdigini belledi.