Elon Musk Prezident Donald Trampyň administrasiýasyndaky ýörite hökümet işgäri wezipesinden çekilendigini yglan etdi. Bu, Hökümetiň Netijeliligini Artdyrmak Departamenti (DOGE) bilen bolan gatnaşygyň soňlanandygyny aňladýar.

Federal býurokratiýany we çykdajylary azaltmak boýunça tagallalara ýolbaşçylyk etmek üçin bellenen Musk, Prezident Trampa hyzmat etmek mümkinçiligi üçin minnetdarlyk bildirdi.

Öz sosial media platformasy X-de Musk şeýle ýazdy: "Prezident Trampa hyzmat etmek mümkinçiligi üçin minnetdar. Bu kynçylykly, ýöne öwrediji tejribe boldy."

Onuň bu ýazgysyndan gysga wagt soň, Ak Tam resmisi onuň çekilendigini tassyklady we "bu agşamdan başlap işden çykaryş proseduralarynyň başlanjakdygyny" aýtdy.

Gysgaça gapma-garşylyk

Musk, Prezident Trampyň "uly ajaýyp kanun taslamasy" bilen baglanyşykly aç-açan tankydyndan soň wezipesinden çekildi. Bu kanun taslamasy salgyt ýeňilliklerini we immigrasiýa düzgünlerini öz içine alýar, ýöne federal býujet ýetmezçiligini ep-esli artdyrýar. Musk bu taslamany DOGE-nyň maksadyna ters gelýän diýip häsiýetlendirdi we lapykeçligini bildirdi.

Musk DOGE-nyň ýolbaşçylygynda federal çykdajylary azaltmak boýunça agressiw çäreleri alyp bardy. Bu çäreleriň arasynda köpçülikleýin işden çykarmalar we federal şertnamalaryň ýatyrylmagy bardy. Bu hereketler uly garşylyk, protestler, esasan hem Tesla garşy, onlarça kazyýet işi we hususy hökümet maglumatlaryna elýeterlilik synanyşyklary bilen baglanyşykly aladalary döretdi.

Federal kazyýet ýakynda ABŞ-nyň 14 ştatynyň Musk we DOGE garşy açan kazyýet işiniň dowam etmegine rugsat berdi. Bu kazyýet işi Musk we DOGE-y konstitusiýa garşy hereketlerde, şol sanda hökümet maglumat ulgamlaryna rugsatsyz elýeterlilikde, federal şertnamalaryň ýatyrylmagynda we federal işgärleriň işden çykarylmagynda aýyplaýar.

Musk indi Tesla we SpaceX kompaniýalaryna üns bermek we syýasy goşantlaryny azaltmak meýilleşdirýär. Başlangyç optimizme garamazdan, Musk Waşingtondaky býurokratik garşylyklardan lapykeç bolandygyny boýun aldy.

Ak Tam DOGE tarapyndan teklip edilen käbir çykdajy azaltmalary ýerine ýetirmegi meýilleşdirýär. Kongresiň Býujet Ofisi bu kanun taslamasynyň on ýyl dowamynda býujet ýetmezçiligini $3.8 trillion artdyrjakdygyny çaklaýar, emma gözegçiler onuň býujet taýdan bitarap boljakdygy baradaky talaplara şübheli garaýarlar.